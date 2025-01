New York fördert emissionsfreie Linienbusse

Die Mittel können für die Anschaffung von emissionsfreien Fahrzeugen, d.h. Batterie-elektrischen sowie Wasserstoff-betriebenen Linienbussen, verwendet werden. Auch für die notwendige Lade- und Betankungsinfrastruktur können die Mittel genutzt werden. Der Bundesstaat bezuschusst zudem den Bau neuer oder die Modernisierung bestehender Einrichtungen zur Unterbringung und Wartung der emissionsfreien Fahrzeuge.

Die Verkehrsbetriebe können jeweils bis zu 17,5 Millionen Dollar an Fördermitteln beantragen und müssen mindestens 10 Prozent der Kosten aus eigener Tasche bezahlen, d. h. sie dürfen keine staatlichen Mittel für diesen Zweck verwenden. Die Anträge für die Finanzierung müssen bis zum 4. April 2025 eingereicht werden.

Das Geld wird im Rahmen des Zero-Emission Transit Transition Programme (ZETT) bereitgestellt und richtet sich an Behörden, die nicht der MTA angehören. Die MTA, die Metropolitan Transportation Authority, ist New Yorks offizielles öffentliches Verkehrsnetz. Laut der Pressemitteilung gehören zu den förderfähigen Verkehrssystemen die Capital District Transportation Authority (CDTA), Central New York Regional Transportation Authority (CNYRTA/Centro), Niagara Frontier Transportation Authority (NFTA) und Rochester Genesee Regional Transportation Authority (RGRTA/RTS).

„Das Verkehrswesen ist eine wichtige Front in unserem Kampf gegen den Klimawandel, und wir müssen alle Möglichkeiten ausloten, um die Treibhausgasemissionen dieses wichtigen Sektors zu reduzieren“, sagte die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul. „Diese Finanzierung wird die Verkehrsbetriebe ermutigen, mehr emissionsfreie Fahrzeuge in ihre Flotten aufzunehmen, was zu einer saubereren Luft in unseren Stadtvierteln führen und uns helfen wird, die Auswirkungen des Klimawandels abzuwehren.“

„Das Zero-Emission Transit Transition Program wird unsere Bemühungen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen unterstützen, indem es den lokalen Verkehrsbetrieben hilft, ihre Flotten mit klimafreundlichen Fahrzeugen auszustatten“, sagte Marie Therese Dominguez, Kommissarin des State Department of Transportation. „Dies ist eine großartige Gelegenheit für Gemeinden in ganz New York, in einen emissionsfreien Transit zu investieren, und ich ermutige alle in Frage kommenden Agenturen und Einrichtungen, sich zu bewerben.“

governor.ny.gov