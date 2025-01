Elektrische Bootsmotoren von Torqeedo erstmals bei Yamaha-Händlern erhältlich

Ab Januar 2025 sind ausgewählte Torqeedo-Außenbordmotoren in Großbritannien, Irland, der Schweiz, Kroatien, Slowenien, Italien, Spanien und Portugal erhältlich. „Wir freuen uns, unsere Präsenz durch das umfangreiche und zuverlässige Händlernetz von Yamaha zu erweitern. Diese Partnerschaft verbessert nicht nur unsere Möglichkeiten, unsere innovativen Antriebstechnologien über zusätzliche Händler zu präsentieren, sondern nutzt auch das lokale Know-how und die fundierten Marktkenntnisse“, sagt Timm Burmeister, Director Global Business Development bei Torqeedo.

Die Yamaha-Händler bieten die Torqeedo-Modelle Travel Ultralight (1–3 PS-Äquivalent), die Travel Produktfamilie (2–5 PS-Äquivalent), die sich für kleinere Boote bis zwei Tonnen eignen, sowie die leistungsstärkeren Cruise-Modelle (6–25 PS-Äquivalent) für größere Boote bis zu zwölf Tonnen an.

Torqeedo bezeichnet sich als Marktführer für elektrische Antriebssysteme auf dem Wasser. Das Unternehmen wurde 2005 in Starnberg gegründet und entwickelt und produziert elektrische und hybride Antriebssysteme von 0,5 bis 200 kW für gewerbliche Anwendungen und Freizeitgebrauch.

Der Kölner Motorenbauer Deutz hatte Torqeedo 2017 übernommen. Doch Deutz leitete 2023 nach nie bestätigten Gerüchten um Millionen-Verluste, Qualitätsprobleme und Missmanagement einen Verkaufsprozess ein. Im Januar 2024 wurde dann bekannt, dass Torqeedo für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag von Yamaha Motor gekauft wird.

Yamaha Motor habe durch den Kauf von Torqeedo einen Meilenstein in seiner „CASE Strategy 2024“ erreicht, so Torqeedo. Diese zielt darauf ab, Kohlenstoffneutralität in der Schifffahrtsindustrie zu erreichen, und beinhaltet den Aufbau einer elektrischen Antriebslinie. Yamaha Motor hat von Motorrädern über Quads bis hin zu Bootsantrieben ein breites Portfolio – und hat sich für die elektrischen Bootsantriebe nun das Knowhow von Torqeedo mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung und über 250 Patenten für Elektromotoren, Propeller und elektrische Systeme eingekauft.

torqeedo.com