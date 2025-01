Circunomics erhält Millionen-Finanzierung

Tatsächlich haben der GET Fund aus München und Schaeffler – genau genommen die Investment-Gesellschaft Schaeffler Invest GmbH – die Finanzierungsrunde angeführt, wie Circunimics mitteilt. Bestandsinvestoren von Circunomics, namentlich genannt werden der polnische Mineralöl- und Energiekonzern Orlen sowie Investor GG Rise (Düsseldorf), sind ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt.

Mit der Finanzierung will das Mainzer Startup seine Internationalisierung und Produkt-Entwicklung mit neuen digitalen Services weiter vorantreiben. Circunomics bietet eine Battery-Lifecycle-Management-Lösung mit digitalem Marktplatz und KI-unterstützter Analyse, die den gesamten Lebenszyklus der Batterien berücksichtigt. Das heißt: Im Fokus steht der B2B-Handel von gebrauchten bzw. überschüssigen Batterien, Modulen und Zellen auf einem digitalen Marktplatz und die Überführung von einem Einsatz der Energiespeicher im First Life in eine Zweitverwendung im Second Life.

B2B-Marktplatz für Gebrauchtbatterien

Die KI-unterstützte Software von Circunomics ermöglicht eine detaillierte Analyse des jeweiligen State of Health (SoH) der Batterien und mittels digitalem Zwilling eine Simulation, „für welche Zweitverwendung ihr Leistungspotenzial am besten geeignet ist“. Kommt die Software zu dem Ergebnis, dass der weitere Einsatz der Batterie zum Beispiel in einem stationären Speicher sinnvoll und sicher ist, wird die Batterie für diese Zwecke angeboten. Kann sie jedoch aufgrund ihres Zustands nicht im Second Life verwendet werden, wird die Batterie an „qualifizierte Recycling-Unternehmen vermittelt“.

Da zahlreiche Studien in jüngster Zeit belegt haben, dass die Elektroauto-Batterien gerade mit einem ausgeklügelten Batterie-Management länger halten als oft prognostiziert, ist der Markt an Gebrauchtbatterien derzeit noch überschaubar. Allerdings steigt die Zahl an Elektroautos auf den Straßen täglich – und irgendwann, ob nun nach acht, zehn oder zwölf Jahren, kommen diese Fahrzeuge an ihr Nutzungsende. Dann ist zwar das Fahrzeug am Ende, die Batterie dank der hohen Haltbarkeit aber nicht.

„Die Herausforderung, aber auch das zukünftige Potenzial für Circunomics sind groß: Weltweit werden ab 2030 jährlich alleine aus dem Pkw-Sektor fünf bis sechs Millionen gebrauchte Batterien aus Fahrzeugen erwartet, die ihr Lebensende erreicht haben“, sagt Felix Wagner, Co-Founder und Geschäftsführer von Circunomics. „Mit unserem unabhängigen digitalen Marktplatz und der detaillierten Analyse wollen wir einen starken Beitrag leisten, um Batterien, Module und Zellen in einen sinnvollen, nachhaltigen und vollumfänglichen Kreislauf einzubringen, damit den CO2-Fußabdruck zum Wohle der Umwelt zu verringern und auch die Verwendung von seltenen, wertvollen Materialien zu reduzieren. Damit einhergehend optimieren die Unternehmen die Kostensituation erheblich.“

Sprich: Verfolgt ein Hersteller das Vermarktungspotenzial der Batterien aus seinen E-Autos nicht konsequent, könnten ihm hohe Einnahmen entgehen – in Zukunft potenziell auch ein Milliarden-Betrag jedes Jahr. Dieses Geld könnte dann wiederum dazu beitragen, dass die Elektromobilität günstiger werden kann.

„Wir sind mit dem neuen Kapital in der Lage, unsere Internationalisierung auszubauen und damit endgültig ein global agierendes Unternehmen zu werden“, sagt Wagner „Die erfolgreiche Series-A-Finanzierungsrunde eröffnet uns vielfältige neue Möglichkeiten, unser Geschäft erfolgreich fortzuführen, Wachstum zu generieren und damit eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft sicherzustellen“. Jan Born, Co-Founder und CTO des Startups, ergänzt: „Parallel zur Internationalisierung arbeiten wir intensiv an der Erweiterung unseres Produkt-Angebotes, das in Zukunft mit neuen digitalen Services ausgestattet sein wird.“

Mit dieser Entwicklung und Marktperspektive hat Circunomics auch den GET Fund überzeugt, eine Venture Capital Gesellschaft, die europaweit Startups mit grünen Technologien im Bereich Energie, Mobilität und Industrie für eine nachhaltige Zukunft unterstützt. „Circunomics bietet eine wertvolle Lösung sowohl für die Umstellung auf Elektromobilität als auch auf erneuerbare Energien. Während der eine Sektor mit einem erheblichen Angebot an Rücklaufbatterien konfrontiert sein wird, benötigt der andere Sektor Speicher- und Ausgleichskapazitäten. Wir freuen uns, ein Team und eine Innovation zu unterstützen, die eine Wertschöpfungskette zwischen beiden Sektoren und Transitionen schafft und damit den Kunden wirtschaftliche Vorteile sichert“, sagt Julian Klaiber, Principal bei GET Fund.

„Wir freuen uns über den Beginn der neuen Partnerschaft mit Circunomics. Gemeinsam mit dem Mainzer Startup wollen wir einen Beitrag zu einer nachhaltigen Batterienutzung leisten. Wir sehen im Lifecycle-Management und dem digitalen Marktplatz für gebrauchte Batterien von Circunomics ein großes Potenzial für die Elektromobilität und zahlreiche weitere industrielle Anwendungen“, sagt Jens Schüler, Vorstand Vehicle Lifetime Solutions der Schaeffler AG. Der Autozulieferer hat selbst eine große After-Sales-Organisation, wo sich also Potenzial für eine Zusammenarbeit ergibt.

