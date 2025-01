Fahrtenvermittler Grab peilt bis zu 50.000 BYD-Stromer in Südostasien an

Die erweiterte Partnerschaft zwischen beiden Seiten erstreckt sich künftig über Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand sowie Vietnam – und umfasst eine Reihe von Modellen, darunter der Denza D9, BYD Atto 3, BYD Seal und BYD M6. Grab vergegenwärtigt, dass die hohen Anschaffungskosten in ganz Südostasien nach wie vor das Haupthindernis für die Einführung von Elektrofahrzeugen seien. Durch ihre Partnerschaft wollen Grab und BYD nun Flottenpartnern und Fahrern des Diensts vereinfachten Zugang zu BYD-Fahrzeugen verschaffen. Teil der Vereinbarung sind „vergünstigte Tarife und erweiterte Garantien für die Batterien der E-Fahrzeuge“, wie Grab mitteilt. Die Fahrer können die Stromer in der Praxis künftig bei Flottenpartnern des Fahrtenvermittlers mieten oder den Kauf über ein sogenanntes Grab-Autobesitzprogramm finanzieren.

Und: Auch eine technische Facette soll die engere Kooperation von Grab und BYD erhalten. Ziel sei, eine „tiefe IoT-Integration zwischen den Fahrzeugen, der Plattform und den Diensten von Grab zu ermöglichen“, heißt es. Die Abkürzung IoT steht für „Internet of Things“, also die enger werdende Verbindung physischer Objekte mit der virtuellen Welt – in diesem Fall die der E-Autos. So könnten die BYD-Fahrzeuge etwa einen speziellen Bildschirm mit Daten zu Aufträgen, Navigation und Chats erhalten, damit Fahrer nicht auf ihren Smartphones hin- und herscrollen müssen. Außerdem sollen beispielsweise die Sensor- und Telemetriedaten der BYD-Fahrzeuge in die Grab-Plattform integriert werden, um in Echtzeit Einblicke in die Fahrmuster der Fahrer zu erhalten.

Beide Partner kennen sich schon länger: Bereits im August 2024 vereinbarten BYD und der in Singapur ansässige Fahrtenvermittler die Grab-Flotte in Indonesien bis Ende 2024 um mehrere Hundert Elektrofahrzeuge zu erweitern. Zu den Modellen von BYD, die der asiatische Fahrtenvermittler seitdem integriert hat, sollen der BYD M6 und ein neuer 4,71 Meter langer Elektro-Van speziell für den indonesischen Markt gehören, der auf BYDs Modell Song Max basiert.

Die Abnahme-Vereinbarung zwischen Grab und BYD erinnert in ihrem inzwischen publik gemachten Umfang an den Mitte 2024 zustandegekommenen Mega-Deal zwischen Uber und BYD, bei dem es um die Integration von 100.000 Elektroautos geht. Liu Xueliang, General Manager der BYD Asia Pacific Auto Sales Division, kommentiert den Deal mit Grab wie folgt: „Wir freuen uns, mit Grab als dem führenden Anbieter von On-Demand-Transporten in Südostasien zusammenzuarbeiten und den Übergang zu Elektrofahrzeugen in der Region voranzutreiben.“ Man werde die Technologien beider Seiten integrieren, um ein einzigartiges Erlebnis für Fahrer und Nutzer zu schaffen.

„Nachhaltiges Wachstum in Südostasien hat für uns Priorität und wir sind stets bestrebt, unser Angebot sowohl für unsere Fahrerpartner als auch für die Grab-Nutzer zu verbessern“, ergänzt Chuck Kim, Managing Director von Grabs Group Business Development: Die Zusammenarbeit ermögliche es, den Umstieg auf E-Fahrzeuge voranzutreiben, „indem wir die finanziellen Hürden, die oft mit E-Fahrzeugen verbunden sind, senken und unseren Fahrer-Partnern langfristig wirtschaftliche Vorteile bieten, zu denen auch Einsparungen bei den Kraftstoffkosten gehören.“



grab.com