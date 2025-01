Opel bietet neues Komplettpaket für E-Auto-Käufer mit Wallbox und Co.

Wer sich ein Batterie-elektrisches Modell wie den neuen Opel Grandland Electric oder den neuen Opel Frontera Electric zulegt, erhält von Opel ab sofort ein Produktbündel namens „Electric All In“ dazu. Enthalten sind die eProWallbox Move für das Laden zuhause, ein Ladepass von Free2Move Charge, das Opel Connect Plus-Paket sowie acht Jahre mobile Ladehilfe, Pannendienst und Batteriegarantie.

„Opel ist elektrisch. Schon heute bieten wir für jedes Modell mindestens eine Batterie-elektrische Variante an. Darüber hinaus machen wir den elektromobilen Alltag noch einfacher und verlässlicher dank unserem ‚Electric All In‘-Rundum-Sorglos-Paket. Bei Opel kaufen Kunden so nicht nur ihr Elektrofahrzeug – sie sind durch die zahlreichen E-Leistungen zusätzlich rundum abgesichert. Mit diesem einzigartigen Ansatz wollen wir den Umstieg auf die Elektromobilität weiter erleichtern und dieser wichtigen Antriebstechnologie noch mehr Schub verleihen“, sagt Opel-Chef Florian Huettl.

Mit dem „Electric All In“-Paket will Opel den Umstieg auf ein Batterie-elektrisches Modell erleichtern. Zudem will Opel mit dem Angebot zentrale Fragen von Elektroauto-Interessenten beantworten wie etwa: Reicht die elektrische Reichweite für meine Bedürfnisse aus? Wie steht es um die Ladedauer und Infrastruktur? Wie sehen Service und Wartung für Elektromodelle aus?

Damit das E-Auto zu Hause geladen werden kann, ist im Paket die eProWallbox Move dabei, die vor allem Käufern mit Eigenheim helfen dürfte. Mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW ermöglicht die Wallbox einen Ladevorgang, der sich per WLAN- und Bluetooth-Verbindung mit der Free2move Charge App steuern lässt. Verfügbare Funktionen sind zum Beispiel Ladehistorie, Ladeberichte sowie Ladevorgänge zu starten und zu stoppen. Schon vergangenes Jahr hatte Opel eine zeitlich befristete Aktion für Neuwagenkäufer, die zu ihrem E-Auto eine Wallbox dazu erhielten.

Benötigt der Opel-Stromer unterwegs Energienachschub, sorgt der inkludierte Ladepass von Free2move Charge an über 800.000 Ladepunkten in Europa für problemloses Nachladen.

„Electric All In“ enthält zudem acht Jahre lang Opel Assistance. Dieser Service ist nicht nur als Pannenhilfe nutzbar, sondern auch als Ladehilfe. Heißt: Sollte die Batterie unterwegs leer gehen und das E-Auto liegenbleiben, sorgt Opel für ein Aufladen vor Ort oder schleppt den Wagen zu einer nahegelegenen Ladestation im Umkreis von 50 Kilometern. Diese mobile Ladehilfe ist bis zu dreimal im Jahr nutzbar.

Ebenfalls acht Jahre lang gültig ist die Garantie auf die Batterie, außer es wird vorher die Marke von 160.000 Kilometern Laufleistung erreicht. Opel garantiert hier eine Mindestkapazität von 70 Prozent der ursprünglichen Ladekapazität. Diese Batteriegarantie von acht Jahren ist allerdings nicht neu, sie galt schon vorher für die Elektroautos von Opel.

Zudem inbegriffen sind auch die digitalen Dienste von Opel Connect Plus. Sie reichen von e-Remote-Funktionen, mit denen sich per myOpel App Ladestatus und Batteriestand des Fahrzeugs kontrollieren oder die Klimatisierung programmieren lassen, über Remote Control-Anwendungen wie das ferngesteuerte Türverriegeln oder Lichteinschalten bis hin zur Live-Navigation mit Echtzeit-Informationen zu Ladestationen, Parkplätzen, der e-Routes-App und vielem mehr. Allerdings ist Opel Connect Plus nur die ersten sechs Monate bei „Electric All In“ inklusive, danach ist der Service nur mit einem kostenpflichtigen Abo nutzbar. Übrigens ist Opel Connect Plus schon seit Juli 2023 unabhängig von Electric All In für sechs Monate kostenlos nutzbar.

Käufer elektrischer Neuwagen von Opel erhalten das Paket „Electric All In“ bis zum 30. Juni 2025 ohne Aufpreis dazu.

stellantis.com (Pressemitteilung), opel.de (Produktseite)