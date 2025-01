Ladestandorte von Fastned erhalten Toiletten

Fastned und das ebenfalls niederländische Unternehmen One Hundred Restrooms haben eine europäischen Rahmenvereinbarung unterzeichnet, um die Ladestationen von Fastned in Europa um Sanitäranlagen mit Toiletten zu versehen. Ziel sei es, „Reisenden mit Elektrofahrzeugen und allen anderen Verkehrsteilnehmern in ganz Europa ein qualitativ hochwertiges, belebendes Sanitärerlebnis zu bieten und damit einen neuen Standard für Komfort, Sicherheit und Wohlbefinden auf den europäischen Autobahnen zu setzen“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt.

Fastned gehört zu den ambitionierten Schnellladenetzbetreibern Europas, die mit verschiedenen Standortkonzepten experimentieren. So eröffneten die Niederländer vergangenes Jahr bereits ihre erste „Autobahnraststätte der Zukunft“. Der Ladepark in Belgien bietet neben Schnellstrom auch einen Shop mit Restaurant und Toiletten. In Deutschland debütierte im November zudem ein „Fastned-Shop“ an einem bestehenden Schnellladepark an der A3. Die in Nordrhein-Westfalen gelegene Einrichtung bietet rund um die Uhr Zugang zu Toiletten, Kaffee- und Verkaufsautomaten.

Zu der neuen Kooperation mit One Hundred Restrooms äußert Jasper van Dijk, Retail Director bei Fastned: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit, um allen Verkehrsteilnehmern an unseren Fastned-Standorten hochwertige Toiletten zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist es, das Reisen auf der Straße so komfortabel und angenehm wie möglich zu gestalten, und mit One Hundred an Bord können wir dieses Erlebnis noch weiter verbessern.“

„Diese Partnerschaft ist ein großer Meilenstein“, ergänzt Bram Gleichman, Mitbegründer und Chief Commercial Officer von One Hundred Restrooms. „Wir weiten unsere Präsenz in ganz Europa aus und treiben neue Toilettenkonzepte und mehr Innovation im Bereich des öffentlichen Wohlbefindens voran. Gemeinsam mit Partnern wie Fastned setzen wir neue Standards, die den sich wandelnden Kundenbedürfnissen entsprechen und einen Mehrwert für jeden Reisenden schaffen.“



onehundredrestrooms.com