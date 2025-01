Bayern überholt NRW bei E-Auto-Neuzulassungen

Bayern ist wieder Nummer eins bei den Neuzulassungen von reinen Elektroautos. Mit 81.054 zu 81.010 neuen BEV hatte der Freistaat denkbar knapp die Nase vorne – obwohl Nordrhein-Westfalen die deutlich größere Bevölkerung hat. Der dritte Platz geht, wie in den Jahren zuvor, an Baden-Württemberg mit 66.479 rein Batterie-elektrischen Autos, wie aus der KBA-Statistik hervorgeht.

Dass Bayern bei den E-Auto-Zulassungen wieder vor NRW liegt, führt die Nachrichtenagentur DPA in einer kurzen Meldung indirekt auch auf den Wegfall des Umweltbonus zurück, der zum Schluss nur noch von Privatkunden beantragt werden konnte. „Dem Freistaat kommt neben relativ hohen Durchschnittseinkommen auch zugute, dass er mit BMW und Audi über zwei Autohersteller verfügt. Typischerweise gibt es an den Standorten der Hersteller eine gewisse Menge an Eigenzulassungen und Mitarbeiterfahrzeugen, die die Statistik nach oben treiben“, heißt es in der Meldung. Das könnte in der Tat dazu beigetragen haben, dass in Bayern die E-Auto-Neuzulassungen nur um 23 Prozent zurückgegangen sind – also unter dem Bundesschnitt von 27,4 Prozent.

Dazu kommt: Die Eigenzulassungen der Hersteller sind im vergangenen Jahr tatsächlich gestiegen, von knapp sechs Prozent in 2023 auf nun rund zehn Prozent. Gleichzeitig entfielen nur noch 36 Prozent der E-Auto-Neuzulassungen auf Privatkunden – 2023 waren es noch 43 Prozent.

Wie berichtet sind in ganz Deutschland die Elektroauto-Neuzulassungen um 27,4 Prozent auf noch 380.609 Einheiten gesunken. In der EU ist Deutschland damit nach wie vor der größte Einzelmarkt, europaweit hat das Vereinigte Königreich die Bundesrepublik knapp überholt, wie die Daten des europäischen Branchenverbands ACEA zeigen.

