Chinas Hersteller exportieren über 15.000 E-Busse

Laut dem Portal „China Bus“ ist das Exportvolumen der NEV-Busse konkret um 28,3 Prozent auf jene 15.444 Einheiten gestiegen. Allerdings fließen in diese Statistik alle Busse über 3,5 Meter Länge ein – also nicht nur Stadt- und Überlandbusse, sondern auch Kleinbusse. Nach Antriebsarten wird dabei nicht genauer unterschieden, als „New Energy Vehicle“ werden in China bekanntlich Fahrzeuge mit Batterie-elektrischem Antrieb, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellen-Antriebe zusammengefasst. Auch eine Differenzierung nach den Exportmärkten oder -Regionen fehlt – es ist also nicht bekannt, wohin die NEV-Busse aus China verkauft wurden.

Dafür gibt es einen Einblick in den Jahresverlauf: In den ersten elf Monaten lag das Wachstum im Schnitt bei 25,3 Prozent – ein sehr starker Dezember mit 2.361 exportierten NEV-Bussen (+47,9 Prozent zum Dezember 2023) hat also dazu beigetragen, auf Jahressicht die 28,3 Prozent zu erreichen. Unter den Herstellern lag im Dezember Yutong mit 807 exportierten Fahrzeugen vorne.

Auf Jahressicht war aber BYD der Hersteller mit den meisten exportierten NEV-Bussen: Das Unternehmen konnte 3.582 elektrifizierte Busse außerhalb Chinas ausliefern und kam damit als einziger Hersteller auf mehr als 3.000 Einheiten im Export. „China Bus“ hebt hervor, dass BYD die Export-Statistik bei den NEV-Bussen seit Anfang 2024 durchgängig anführe – während der Spitzenplatz bei den monatlichen Verkaufszahlen inklusive China ständig gewechselt habe. BYD hat also eine starke Stellung beim Export.

Hinter BYD kamen Yutong Bus mit 2.700 Fahrzeugen und Higer Bus mit 1.897 Einheiten auf die Plätze zwei und drei der Export-Statistik. Yutong konnte seinen Auslands-Absatz 2024 um 84,5 Prozent steigern, Higer Bus um 49,1 Prozent. Das hat gereicht, um auf Jahressicht vom vierten auf den dritten Platz zu steigen.

Allerdings ist wohl nicht gesetzt, dass es bei diesem Trio an der Spitze bleibt: Laut der Analyse hatten Dongfeng Special Automobile und CRRC Electric Vehicle deutlich höhere Wachstumsraten von 525 bzw. 366 Prozent. Das war wohl noch auf die niedrige Ausgangsbasis aus dem Vorjahr zurückzuführen. Sollten diese Unternehmen aber weiterhin ihre Exporte vervielfachen können, dürfte das für Dynamik unter den NEV-Bus-Herstellern sorgen.

