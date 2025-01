Ladeplattform-Startup Enapi sichert sich 7,5 Millionen Euro

Das neue Geld stammt größtenteils von der Venture-Capital-Firma Voyager Ventures, beteiligt haben sich zudem die bestehenden Investoren Project A, Seedcamp und Helloworld VC. Denn es ist bereits die zweite Finanzierungsrunde für Enapi, nachdem sich das Startup im März letzten Jahres 2,5 Millionen Euro in einer Pre-Seed-Runde gesichert hatte. Somit kommt Enapi nun auf eine Gesamtfinanzierung von 10 Millionen Euro.

Die Plattform von Enapi ermöglicht es Betreibern von Ladestationen (Charge Point Operators, CPOs) und eMobility-Dienstleistern (eMobility Service Providers, eMSPs), Transaktionsdaten nahtlos und kostengünstig miteinander auszutauschen. In nur sechs Monaten hat das Unternehmen laut eigenen Angaben 350.000 Ladepunkte in sein Netzwerk integriert und Partnerschaften mit acht der zehn größten eMobility-Dienstleister Europas in Großbritannien, Deutschland, den Benelux-Staaten und Skandinavien geschlossen.

Auch wenn Enapi grundsätzlich B2B-orientiert ist, so steckt dahinter auch eine Mission für sämtliche Elektroautofahrer: Denn mit seiner Plattform will Enapi gleichzeitig dafür sorgen, dass E-Mobilisten nicht länger mit verschiedenen Lade-Apps und QR-Codes hantieren müssen, um bei verschiedenen Anbietern laden und bezahlen zu können. Vielmehr soll die Plattform von Enapi dafür sorgen, dass E-Auto-Fahrer bei sämtlichen Anbietern aus einer Hand laden können. Dabei versteht sich Enapi als Clearingstelle.

„Unsere Mission ist es, EV-Ladevorgänge nahtlos, effizient und zugänglich zu gestalten“, erklärt Jakob Kleihues, CEO und Mitbegründer von Enapi. „Wir möchten das Laden von E-Fahrzeugen für alle einfacher machen. Mit unserer Lade-Plattform ermöglichen wir es, Zahlungen und Datentransfer für jedes EV-Lade-Unternehmen effizienter zu machen, sodass sie sich auf die Weiterentwicklung der E-Mobilitäts-Revolution konzentrieren können.“

Sierra Peterson vom Investor Voyager Ventures kommentiert: „Enapis Plattform revolutioniert die Zusammenarbeit in der EV-Ladebranche, indem es die Fragmentierung gezielt angeht. Die Technologie des Unternehmens ist wegweisend für die Schaffung eines nahtlosen, skalierbaren und kosteneffizienten Ladenetzwerks. Wir freuen uns sehr, Enapi mit unserer Partnerschaft bei ihrer globalen Expansion zu unterstützen.”

Quelle: Pressinfo per Mail