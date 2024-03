Enapi will Interoperabilität von Ladeinfrastruktur revolutionieren

Betreiber von Ladestationen wollen eine möglichst einfache Anbindung ihrer Ladepunkte, gleichzeitig sind eMobility Service Provider bestrebt, möglichst viele davon über ihren Dienst zur Abrechnung anbieten zu können. „Die technische Interoperabilität zwischen den Betreibern von Ladestationen und den Anbietern von eMobility-Dienstleistungen ist jedoch eine große Herausforderung“, lässt das Startup wissen.

Die derzeitigen Lösungen seien laut dem Unternehmen jedoch nicht skalierbar, teuer und würden zu einer schlechten Datenqualität führen. „Diese Unzulänglichkeiten wirken sich letztlich auf die Fahrer von Elektrofahrzeugen aus, da sie ungenaue Informationen über die Verfügbarkeit von Ladepunkten erhalten und keine Transparenz über die Gebühren für das öffentliche Laden haben“, so Enapi. Um diese Probleme zu lösen, will das Unternehmen eine Infrastrukturebene einführen, „die einwandfreie Datenqualität ohne Transaktionskosten“ ermöglichen soll.

Der sogenannte „Enapi Transaction Broker“ soll EV-Ladetransaktionen unter Verwendung des OCPI-Standards zulassen, um „eine nahtlose Anbindung von Ladestationen zu gewährleisten“. Enapi ermöglicht es Marktteilnehmer, die Verwendung offener Protokolle zu übernehmen und zu erweitern, um so die Zusammenarbeit zu verbessern und die Qualität der Daten zu erhöhen. Ferner will das Unternehmen auch Clearing-House-Funktionen anbieten, um die Abrechnung und finanzielle Abwicklung in der Branche zu automatisieren und finanzielle Abläufe zu standardisieren.

Zugang zum eigenen Dienst bietet Enapi ab sofort jedoch nur eingeladenen Unternehmen an. Zum Start gehören dazu Electra aus Frankreich, Monta aus Skandinavien, Jucr aus Deutschland sowie Osprey, Octopus Electroverse, Ovo Drive und Paua aus Großbritannien. Weitere Akteure aus der Branche können der Plattform auf Einladung beitreten oder sich auf die Warteliste setzen lassen.

Darüber hinaus hat Enapi den Abschluss einer 2,5 Millionen Euro schweren Pre-Seed-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Project A Ventures bekannt gegeben, an der sich auch Seedcamp und HelloWorld beteiligt haben. Mit der Finanzierung will Enapi sein Netzwerk erweitern, die Datenqualität auf der Plattform verbessern und Clearing-House-Funktionen aufbauen, um die Anbindung von Ladestationen in großem Umfang zu ermöglichen.

