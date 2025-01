E.ON-Schnelllader im deutsch-dänischen Grenzgebiet

An den insgesamt 36 neuen Ladepunkten können Kundinnen und Kunden während ihres Einkaufs in den Grenzgeschäften von Fleggaard oder Calle nebenbei das E-Auto aufladen, wie E.ON mitteilt. Aber auch Anwohner sowie Urlauber oder Pendler, die zwischen Deutschland und Dänemark unterwegs sind, sollen die Lademöglichkeiten nutzen können, so der deutsche Energieversorger.

Bei den Ladepunkten soll es sich um DC-Schnelllader in zwei verschiedenen Leistungsklassen handeln. Alleine am Fleggaard-Grenzgeschäft in Harrislee bei Flensburg errichtet E.On Drive nNfrastructure nach eigenen Angaben 16 Ladepunkte mit bis zu 150 kW und vier mit bis zu 400 kW. Auf dem Parkplatz dieser Filiale wird also mehr als die Hälfte des Gesamtprojekts entstehen. auch Süderlügum (sechs Ladepunkte, bereits in Betrieb), Calle Krusau (vier Ladepunkte) sowie Fleggaard Krusau (sechs Ladepunkte) sind Zeil der aktuellen Ausbaurunde.

E.ON verweist für den Hintergrund auf eine eigene Umfrage, wonach mehr als 55 Prozent der E-Autofahrerinnen und -fahrer erwarten, dass es an Supermärkten Ladestationen gibt. Mit dem Bau von Schnellladern wird dabei auch der typischen Aufenthaltsdauer in einem Supermarkt entsprochen – je nach Batteriegröße und Ladeleistung des Fahrzeugs kann während eines typischen Einkaufs nennenswert Reichweite nachgeladen werden.

„Wir erleben eine steigende Nachfrage nach Lademöglichkeiten von unseren Kunden mit Elektroautos, und dieser Nachfrage möchten wir stärker als bisher nachkommen. Es gibt einen deutlichen Anstieg der Kunden, die mit Elektroautos anreisen. Wir möchten einen Schritt voraus sein und sind deshalb sehr zufrieden mit der Partnerschaft mit E.ON Drive Infrastructure“, sagt Jonas Johannsen, Finanzdirektor von Fleggaard Detail.

„Wir sind überzeugt, dass nicht nur die regulären Kunden von Fleggaard von den neuen Ladeparks profitieren werden, sondern auch E-Autofahrer, die die Ladezeit für eine gute Tasse Kaffee oder eine Mahlzeit nutzen möchten“, sagt Arjan van der Eijk, COO von E.ON Drive Infrastructure.

eon.de