Spanien und Marokko sollen mit Elektrofähren verbunden werden

Die Werft Astilleros Armon wird die beiden 87 Meter langen Schiffe, die von Incat Crowther in Gijón entworfen wurden, bauen. Die Fähren werden eine Höchstgeschwindigkeit von 26 Knoten (48 km/h) erreichen, und jede Fähre wird Platz für 800 Passagiere und 225 Autos bieten.

Jede Elektrofähre wird über eine elektrische Leistung von 16 MW verfügen, die von vier elektrischen Antriebseinheiten erzeugt wird. Die Elektrofähren werden weiterhin über Verbrennungssysteme für die Notstromversorgung verfügen. Mit ihrer Batteriekapazität von 11.500 kWh können die beiden Elektroschiffe die gesamte Strecke zwischen Marokko und Spanien von knapp 30 Kilometern emissionsfrei zurücklegen.

Baleària wurde im vergangenen Dezember von der Hafenbehörde der Bucht von Algeciras (APBA) mit dem Betrieb der Strecke Tarifa-Tangier Ville für die nächsten 15 Jahre beauftragt. Bei der Vergabe der Strecke legte die Hafenbehörde den Schwerpunkt auf nachhaltige Technologien.

Adolfo Utor, Präsident und Eigentümer von Baleària, sagte: „Dies ist ein bahnbrechendes und technologisch fortschrittliches öffentlich-privates Projekt, das es uns zum ersten Mal ermöglichen wird, die gesamte Strecke ausschließlich mit elektrischer Energie und damit emissionsfrei zu betreiben.“ Er fügte hinzu, dass die Hafenbehörde die Grundlagen für das Projekt geschaffen habe.

Nach der Inbetriebnahme werden die Elektrofähren bei ihren einstündigen Zwischenstopps in beiden Häfen aufgeladen. Die Ladesysteme in beiden Häfen werden durch Batteriesysteme mit 5 MW in Tarifa und 8 MW in Tanger unterstützt. Die Aufladung in den Häfen erfolgt über autonome Roboterarme, die über die Landstromanschlüsse (OPS) mit den Fähren verbunden sind. Utor erklärte, dass dieses System es den Schiffen ermöglichen wird, sich in nur 40 Minuten aufzuladen.

Die Elektrifizierung der Docks wird eine Investition von 62 Millionen Euro in OPS-Projekte in Tarifa und Algeciras umfassen. Gerardo Landaluce, Präsident der Hafenbehörde der Bucht von Algeciras, erklärte außerdem, dass der Landzugang zum Hafen von Tarifa verbessert werden soll.

Insgesamt werden die in den Schiffen eingesetzten Batteriesysteme und die Ladesysteme an Land 39 MWh brutto erzeugen, was der Kapazität von 765 Elektroautos entspricht. Der andalusische Minister für Tourismus und auswärtige Angelegenheiten, Arturo Bernal, lobte das Engagement von Baleària und der Hafenbehörde für die Pionierarbeit auf einer Strecke, auf der rund vier Millionen Passagiere pro Jahr erwartet werden.

Das Projekt ist ein Pionierprojekt mit privaten und staatlichen Investitionen. Baleària-Präsident Utor sagte, es sei ein sehr bewusstes Ziel, „die Strecke Tarifa-Tangier Ville zu einem Anziehungspunkt für Talente, einem Brennpunkt für Entwicklungsmöglichkeiten und einem Katalysator für die lokale Wirtschaft und Beschäftigung zu machen.“

Marokko entwickelt sich rasch zu einer neuen Drehscheibe für den elektrischen Verkehr. Im Jahr 2024 kündigte BTR seine Pläne an, Batterieanodenmaterialien in Marokko zu produzieren, und der chinesische Batteriezellen-Hersteller und Volkswagen-Partner Gotion High-Tech unterzeichnete mit der Regierung Marokkos einen Investitionsvertrag für eine Batteriezellenfabrik im Land. 2023 gab zudem der Fachverband für Elektromobilität APIME seine Pläne bekannt, bis 2026 rund 2.500 Ladepunkte installieren zu wollen. Nach Angaben von CleanTechnica sind in den vergangenen Jahren Investitionen in Höhe von rund 10 Milliarden US-Dollar in Elektromobilität getätigt oder angekündigt worden.

