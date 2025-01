Batteriewechselsystem UOTTA kommt nach Europa und Südamerika

Für die Expansion nach Europa hat U Power seine UOTTA-Batterietauschlösungen eigens um eine neue kompakte Batteriewechselstation mit acht Steckplätzen erweitert, die in der ersten Jahreshälfte 2025 an den portugiesischen Taxiverband ANTRAL geliefert werden soll. Mit einer Stellfläche von nur 90 Quadratmetern ist das platzsparende Design der Station speziell für dichte städtische Umgebungen konzipiert. U Power geht davon aus, dass die Station 30 bis 50 Tauschvorgänge pro Tag durchführen kann. Das modulare Design ermöglicht zudem eine zukünftige Kapazitätserweiterung.

„Seit der Markteinführung von UOTTA im Jahr 2020 hat U Power ein umfassendes Lösungsportfolio für alle Fahrzeugtypen entwickelt, mit anpassbaren Konfigurationen, um spezifische betriebliche Anforderungen zu erfüllen. Unsere auf Taxis ausgerichteten Swap-Stationen können beispielsweise durch flexible Batterie- und Kanalkombinationen bis zu 200 Swaps pro Tag abwickeln“, so Li Jia, Chairman und CEO von U Power. „Noch wichtiger ist, dass unsere Batterietauschlösung im Vergleich zu herkömmlichen Schnellladeinfrastrukturen eine überzeugende Wirtschaftlichkeit bietet. Bei der Bewertung der Gesamtinvestitionskosten – einschließlich Flächennutzung, Netzaufrüstung und Ausrüstung – erfordern Swapping-Stationen geringere Kapitalinvestitionen, während sie die gleiche Anzahl von Taxis und Kilometern bedienen. Dieser Vorteil ist besonders in europäischen Städten entscheidend, wo Platzmangel große Ladestationen unpraktisch macht, was unsere Swapping-Technologie zur optimalen Lösung für die Elektrifizierung von Taxiflotten macht.“

Welche Fahrzeugmodelle die Swapping-Stationen überhaupt nutzen können, teilt U Power allerdings nicht mit. In einer früheren Pressemitteilung aus dem Juni 2024 hieß es aber, das Unternehmen wolle ANTRAL 120 kompatible Fahrzeuge zur Verfügung stellen und vor Ort zwei Batteriewechsel-Stationen installieren.

In einer weiteren Ankündigung hat U Power bekanntgegeben, sein UOTTA-System auch nach Peru zu bringen. Dort wird das Unternehmen mit dem Moto-Taxi-Betreiber Treep Mobility zusammenarbeiten und seine Batteriewechseltechnologie für Zwei- und Dreirad-Elektrofahrzeuge bereitstellen. Ein Pilotprojekt hat U Power in Peru bereits erfolgreich abgeschlossen, das zwei betriebsbereite Batteriewechselstationen, ein E-Dreirad und zehn E-Zweiräder umfasste. Im Anschluss an das Pilotprojekt plant Treep Mobility nun, seine Flotte benzinbetriebener Fahrzeuge auf das Batteriewechselmodell von UOTTA umzustellen, wobei ein Gesamtauftragsvolumen von über 1 Million US-Dollar erwartet wird.

„Der Moto-Taxi-Markt stellt eine enorme Chance in Peru und Südamerika dar“, sagte Jia Li, Chairman und CEO von U Power. „Allein in Peru gibt es über 100.000 registrierte Moto-Taxis, und in Südamerika kommen jährlich mehr als 300.000 neue elektrische Drei- und Zweiräder hinzu. Die Partnerschaft mit Treep Mobility zeigt, dass das Batteriewechselmodell eine wirtschaftlichere, bequemere und profitablere Wahl für Unternehmen ist, die drei- und zweirädrige Motorräder für den Personentransport und Lieferdienste einsetzen. Wir sind davon überzeugt, dass mehr Unternehmen wie Treep Mobility in Südamerika mit uns zusammenarbeiten werden, um ein nachhaltiges Geschäftswachstum zu erzielen.“

Seit Jahren arbeiten mehrere Firmen an Batteriewechselmodellen. Am bekanntesten dürfte der chinesische Elektroautohersteller Nio sein, der in China bereits über 3.000 vollautomatische Akkutausch-Stationen verfügt. In Europa sind es 59, davon 19 in Deutschland. Diese Woche gab Nio bekannt, gemeinsam mit weiteren Akteuren aus der Branche einen deutschen DIN-Standard für Akkutausch-Systeme erarbeitet zu haben. Die Normreihe, die bald veröffentlicht werden soll, stellt die Grundlage für die Entwicklung proprietärer Batteriewechselsysteme über Herstellergrenzen hinweg dar, indem sie einen gemeinsamen Nenner schafft.

Auch der Batterie-Riese CATL baut seit 2022 ein eigenes Netz an vollautomatischen Batterietausch-Stationen in China auf, das in einigen Jahren 10.000 Standorte umfassen soll. Das System soll schon bald mit Elektroautos verschiedener Hersteller kompatibel sein. Erwähnenswert ist zudem noch das US-Startup Ample, das vor kurzem ein Investment von 25 Millionen US-Dollar von der Mitsubishi Corporation, einem vom Autohersteller Mitsubishi Motors unabhängigen Handels- und Investmentunternehmen aus Japan, erhalten hat. Im Zweirad-Bereich wiederum gibt es Akkutausch-Systeme, bei denen der Batteriewechsel vom Nutzer selbst durchgeführt werden kann, wie z.B. vom afrikanischen Anbieter Spiro.

prnewswire.com (Portugal), prnewswire.com (Peru)