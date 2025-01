E-Motorrad-Anbieter Spiro partnert mit ACE beim Batterie-Recycling

Bei Spiro handelt es sich um einen überaus ambitionierten Hersteller von Elektro-Motorrädern aus der kenianischen Hauptstadt Nairobi, der zugleich auch ein Ökosystem mit Ladestationen und Batterietausch-Stationen aufbaut. Dabei verfolgt Spiro ehrgeizige Wachstumspläne: So soll das Unternehmen bis 2028 in Ugandas Hauptstadt Kampala 140.000 Motorrad-Taxis mit Verbrennungsmotor durch rein elektrische Exemplare ersetzen, wie es eine Vereinbarung mit der Regierung Ugandas vorsieht. Und laut einer Vereinbarung mit der Regierung Kenias soll Spiro dort sogar über eine Million E-Motorräder auf die Straßen des Landes bringen und ein Netz von 3.000 Batterietausch- und Ladestationen aufbauen. Hierfür ist aber ein konkreter Zeitplan bekannt.

Noch ist Spiro zwar längst nicht soweit und schreibt auf seiner Website von aktuell 22.000 ausgelieferten E-Motorrädern. Nichtsdestotrotz rüstet sich das Unternehmen nun für die geplante Skalierung und hat in ACE Green Recycling einen wichtigen Partner gewonnen, der helfen soll, die Nachhaltigkeit der Batterien sicherzustellen. Denn wie Spiro auf LinkedIn schreiben, sollen „die von uns verwendeten Materialien nicht zum Problem von morgen werden“. Daher setzt Spiro auf einen dreigleisigen Ansatz für die Kreislaufwirtschaft von Batterien:

Verlängerung der Batterielebensdauer durch fortschrittliche Batteriemanagementsysteme (BMS), die Leistung und Langlebigkeit optimieren. Wiederverwendung von Batterien für Second-Life-Anwendungen, wie z. B. Energiespeicherung in Infrastrukturprojekten. Recyceling von Materialien am Ende der Lebensdauer, um wertvolle Ressourcen zurückzugewinnen wiederzuverwenden.

Dieser dritte Schritt wird nun durch „unsere bahnbrechende neue Partnerschaft mit ACE Green Recycling deutlich gestärkt“, wie es weiter von Spiro heißt: „Gemeinsam bauen wir ein geschlossenes Batterie-Ökosystem für Afrika auf, das sicherstellt, dass jede Batterie, die wir einsetzen, über eine verantwortungsvolle End-of-Life-Lösung verfügt. Es ist ein großer Schritt nach vorne für saubere Energie und Nachhaltigkeit auf dem Kontinent.“

Spiro hat ACE als Teil der Vereinbarung zu seinem exklusiven, weltweit bevorzugten Recyclingpartner ernannt. ACE und Spiro wollen gemeinsam Recycling-Zentren in der Nähe der Spiro-Sammelstellen aufbauen und dabei die firmeneigene, umweltfreundliche Technologie von ACE nutzen.

„Spiros Fokus auf Kreislaufwirtschaft war der Kern des Aufbaus der größten Elektromobilitätsflotte in Afrika. Da Spiro bei der Dekarbonisierung des afrikanischen Transportsektors führend ist, wird die Partnerschaft mit ACE diesen Fortschritt auf nachhaltige und verantwortungsvolle Weise weiter beschleunigen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für Klimaschutz, verantwortungsvollen Konsum und Produktion, während wir eine zirkuläre Wertschöpfungskette aufbauen, die Kohlenstoffemissionen reduziert und die lokale wirtschaftliche Entwicklung unterstützt“, sagte Kaushik Burman, CEO von Spiro.

Nishchay Chadha, CEO von ACE, ergänzt: „Spiro ist ein Pionier in Afrika, wenn es um die Elektrifizierung des Transportsektors geht, und wir freuen uns darauf, sein weiteres Wachstum mit unserer Technologie und unseren Dienstleistungen zu unterstützen. Diese Vereinbarung dient als Vorstoß von Ace in den afrikanischen Markt, während wir unsere globale Implementierungsstrategie weiter ausbauen.“

ACE will in Kürze an die Börse gehen, und zwar durch einen Zusammenschluss mit der Athena Technology Acquisition Corp. II, einem sogenannten SPAC, also einer leeren Mantelgesellschaft ohne eigenes Geschäft. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen den Bau einer neuen Recyclinganlage im indischen Mundra angekündigt.

Spiro wiederum gehört zur Holding Equitane aus Dubai, die sich laut eigenen Angaben „für den Fortschritt in Afrika und darüber hinaus einsetzt“. Dabei investiert Equitane in verschiedene Sektoren wie Infrastruktur, Strom und Gas, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien, Textilien, Agrarindustrie, Gesundheitswesen oder nachhaltigen Bergbau.

prnewswire.com, linkedin.com