ACE Green Recycling plant Batterie-Recyclinganlage in Indien

In seinen bestehenden Anlagen in Indien recycelt ACE bereits seit 2023 Lithium-Ionen-Batterien einschließlich Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP). Im Rahmen der Expansion plant ACE, bis 2026 in Indien eine jährliche Verarbeitung von 10.000 Tonnen LFP-Batterien in seinen Recyclinganlagen zu schaffen, um die wachsende Nachfrage nach LFP-Batterie-Recycling zu befriedigen.

Der Standort der neuen Anlage von ACE in Mundra ist strategisch gewählt: Er befindet sich in der Nähe wichtiger Häfen, über die mehr als 10 Prozent des indischen Seeverkehrs abgewickelt werden. Das vereinfacht den Transport von Batterierecycling-Rohstoffen und Abnahmeprodukten erheblich.

ACE will in Kürze an die Börse gehen, und zwar durch einen Zusammenschluss mit der Athena Technology Acquisition Corp. II, einem sogenannten SPAC, also einer leeren Mantelgesellschaft ohne eigenes Geschäft. Da kommen die Pläne in Indien gerade recht, um Investoren auf die eigenen Expansionsvorhaben aufmerksam zu machen.

Die neue Recyling-Anlage in Mundra soll die modulare LithiumFirst-Technologie von ACE nutzen, um LFP-Batterien bei Raumtemperatur in einem vollständig elektrifizierten hydrometallurgischen Prozess zu recyceln, der keine Scope-1-Kohlenstoffemissionen verursacht und bei dem keine flüssigen oder festen Abfälle anfallen. Während dieses Prozesses kann die proprietäre ACE-Technologie die kommerzielle Lithiumrückgewinnung aus LFP-Batterien auf einem Niveau von etwa 75 Prozent halten und Lithiumkarbonat mit einem Reinheitsgrad von über 99 Prozent produzieren, das in die Wertschöpfungskette der Batteriematerialien zurückgeführt wird, heißt es vom Unternehmen.

„Es wird erwartet, dass LFP bis 2030 den Markt für Lithiumbatterien dominieren wird, und ACE baut seine Kapazitäten für das Recycling von LFP-Batterien strategisch aus, um die Nachfrage zu decken und unseren wachsenden Kundenstamm zu unterstützen“, so Nishchay Chadha, CEO von ACE. „Wir glauben, dass ACE einzigartig in seiner Fähigkeit ist, LFP-Batterien nachhaltig zu recyceln, und wir planen, uns weiter auf diesen Markt zu konzentrieren, um unseren First-Mover-Vorteil auszubauen. Unser Team hat vor kurzem Batterie-Recyclinganlagen in China besucht und wir glauben, dass unsere LFP-Batterie-Recyclingtechnologie trotz eines ausgereifteren und umfangreicheren Lithium-Ionen-Recycling-Ökosystems dort weiter fortgeschritten ist.“

Neben dem Recycling von LFP-Batterien plant ACE, seine Rückgewinnungstechnologie auch für das Recycling von Bleibatterien in seinem Recyclingpark in Mundra einzusetzen.

ACE geht davon aus, dass die LFP-Batterie-Recyclinganlage in Mundra nach ihrer vollständigen Inbetriebnahme bis zu 50 Arbeitsplätze in der lokalen Wirtschaft schaffen wird, wodurch sich die Zahl der Arbeitsplätze des Unternehmens in Indien auf über 100 erhöht.

ACE hat sein Hauptquartier in der texanischen Metropole Houston und will dieses Jahr nach reichlich Verzögerung in Texas auch seine erste Batterie-Recyclinganlage in den USA in Betrieb nehmen. Die Anlage war 2022 angekündigt worden und sollte eigentlich schon 2023 in Betrieb gehen. Schon bald sollen auch Anlagen in Europa und Israel folgen. Mit dem weltweit aktiven Rohstoffkonzern Glencore hat ACE eine Liefervereinbarung über recyceltes Blei auf der Basis von Batteriemetallen aus recycelten Lithium-Ionen-Batterien geschlossen.

