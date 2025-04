Dubai Taxi Company bestellt 200 vollelektrische BYD Seal

Die Dubai Taxi Company (DTC) geht dazu eine Partnerschaft mit Al-Futtaim Electric Mobility ein, dem offiziellen Vertriebspartner von BYD in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). „Die Anschaffung von 200 BYD-Elektrofahrzeugen von Al-Futtaim ist ein strategischer Schritt, der das Engagement von DTC für Innovation, betriebliche Effizienz und Umweltverträglichkeit unterstreicht“, sagte Mansoor Rahma Alfalasi, CEO der Dubai Taxi Company.

Mehr als 86 Prozent der Flotte von DTC sind demnach bereits umweltfreundlich, wobei die zuständige Behörde Roads and Transport Authority (RTA) in Dubai unter diesem Begriff vollelektrische Fahrzeuge sowie Hybrid- und Wasserstoff-Autos zusammenfasst. Wie berichtet, sollen laut dem Ziel der Behörde ab 2027 in Dubai nur noch Taxis mit diesen drei Antriebsarten unterwegs sein. DTC will wiederum bis 2040 nur noch vollelektrische Taxis im Einsatz haben, so Mansoor Rahma Alfalasi.

Bei dem BYD Seal handelt es sich um eine vollelektrische Limousine, die mit der BYD-eigenen Blade-Batterie-Technologie ausgestattet ist. Das Fahrzeug bietet eine Reichweite von bis zu 600 km pro Ladung und sorgt für Sicherheit, hohe Zuverlässigkeit und verbesserten Fahrgastkomfort, so DTC. Zur deutschen Markteinführung im Herbst 2023 erwies sich die E-Limousine in unserem Test als gutes Fahrzeug mit viel hochwertiger Ausstattung.

„Durch kontinuierliche Investitionen in nachhaltige Mobilitätslösungen verbessern wir nicht nur den Fahrgastkomfort, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag zu Dubais Vision einer grüneren und intelligenteren Zukunft“, sagt DTC-Chef Alfalasi weiter.

„Diese Zusammenarbeit mit der Dubai Taxi Company unterstreicht unsere Vision, den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität anzuführen. Der Einsatz einer Flotte von BYD Seals zeigt unser Engagement, fortschrittliche Lösungen für Elektrofahrzeuge anzubieten, die Innovation und Zuverlässigkeit vereinen. Gemeinsam wollen wir die urbane Mobilität neu definieren, indem wir Fahrzeuge einführen, die den Kohlendioxidausstoß reduzieren und den Fahrgästen ein leiseres und komfortableres Reiseerlebnis bieten. Damit ebnen wir den Weg für eine sauberere und grünere Zukunft“, ergänzt Hasan Nergiz, Geschäftsführer von Al-Futtaim Electric Mobility.

Taxis spielen in Dubai eine große Rolle. Auf gut drei Millionen Einwohner kommen – auch angesichts der vielen Touristen – rund 11.400 Taxis. Der größte Betreiber ist die Dubai Taxi Company (DTC) mit rund 6.000 Taxis und rund 3.400 weiteren Fahrzeugen, die u.a. für Limousinen-Services eingesetzt werden. Auch andere Betreiber setzen bereits auf elektrische Taxis: So hat Arabia Taxi vor zwei Jahren in Dubai 269 Tesla Model 3 eingeflottet.

