Elecq expandiert mit seinen Ladelösungen nach Deutschland

Elecq will seine Lösungen erstmals auf der Power2Drive-Messe vom 7. bis 9. Mai in München vorstellen. Seine Pläne skizziert das Unternehmen aber bereits jetzt. So wollen die Chinesen mit Soft- und Hardware punkten, wobei letztere kostengünstig und schnell installiert und gewartet werden kann. Der Aufbau der intelligenten AC- und DC-Ladelösungen ist dabei modular und kann mit einem dynamischen Lastmanagement gekoppelt werden.

Laut einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung hat Elecq ein umfassenes Hardware- und Softwareangebot für Privat- und Gewerbekunden. In Deutschland will sich der Hersteller etwa mit einer „Zero Granularity“-Funktion seiner Lader hervorheben: „Während herkömmliche Ladesysteme die Energie meist nur in festen Einheiten – z. B. 25 kW pro Modul – aufteilen können, ist Elecq-Hardware in der Lage, jedes einzelne Kilowatt effizient zu nutzen und flexibel über verschiedene Ladepunkte hinweg zu verteilen“, erklärt das Unternehmen. Ein dynamisches Lastmanagement sorge für eine zusätzliche Effizienzsteigerung.

Ergänzt wird die Hardware durch ein Software-Ökosystem mit u.a. einer App für Endverbraucher, eine Partner-App für Installateure sowie eine cloudbasierte Software-as-a-Service-Lösung für die Planung, Installation und Verwaltung der Ladeinfrastruktur sowie für die Datenanalyse, das Energiemanagement und Fehlerdiagnose. Das Elecq-System unterstützt dabei auch die Integration von Solarstrom und „alle Produkte sind Vehicle-to-Grid-fähig“, so das Unternehmen.

„Wir haben unsere Lösungen gezielt auf die Anforderungen der europäischen Märkte abgestimmt und freuen uns sehr, diese nun auch in Deutschland vorzustellen“, erklärt Simon Wan, Gründer und CEO von Elecq. „Mit unserem Fokus auf Energieeffizienz, einfacher Installation und der Nutzung erneuerbarer Energien sind wir hier genau richtig.“

Quelle: Infos per E-Mail, globenewswire.com