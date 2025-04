Paderborn elektrifiziert Busdepot und erhält Zuschuss für 14 E-Busse

Wie PaderSprinter mitteilt, wird der Betriebshof an der Barkhauser Straße perspektivisch mit 54 Pantographen-Ladern ausgestattet. Diese Geräte ermöglichen dem Betreiber zufolge sehr effiziente Abläufe, „denn das Fahrzeug fährt unter das entsprechende an der Hallendecke montierte Gegenstück, die Ladehaube, um sich zu verbinden und aufzuladen. Eine Steck- und Kabelverbindung ist somit nicht notwendig.“

Mit dem Aufbau der Lader soll dank der Förderung des Landes nun begonnen werden. Unter den langfristig 54 Geräten werden den Paderbornern zufolge sechs Schnelllader mit bis zu 300 kW sein – für Elektrobusse, die im Tagesverlauf zwischendurch einrücken. Auch die entsprechende Stromversorgung durch eine eigens zum Betriebshof geführte Mittelspannungsanbindung ist Teil der Elektrifizierung.

Parallel fördert der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) die Anschaffung von 14 Elektrobussen mit einer Summe von knapp 3 Millionen Euro. „Bereits im Herbst werden auch dank der Möglichkeit der NWL-Förderung zwei neue Elektrofahrzeuge der Firma Daimler Buses in Paderborn ankommen und in der Kundenfelderprobung fahren“, teilt PaderSprinter mit. Dabei dürfte es sich um zwei Mercedes-Benz eCitaros handeln. Die Umstellung auf E-Busse erfolge vor dem Hintergrund der Clean Vehicles Directive (CVD) der EU und der eigenen Nachhaltigkeitsziele der Stadt Paderborn, heißt es weiter.

„Das Land NRW und der Zweckverband NWL fördern gerne dieses zukunftsweisende Projekt beim PaderSprinter, denn damit wird nicht nur der ÖPNV in Paderborn zukunftsfähig gemacht, sondern auch ein wichtiger Beitrag für mehr Nachhaltigkeit in NRW angestoßen“, äußerte Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, bei der Übergabe des Förderbescheids.

„Mit diesem Projekt schaffen wir eine wichtige Grundlage für den Aus- und Umbau unserer Busflotte hin zu mehr Elektromobilität und damit in Richtung klimafreundlichen ÖPNV in Paderborn“, erwiderte Oliver Eikenberg, Geschäftsführer beim PaderSprinter. „Um ehrlich zu sein, haben wir in den letzten Wochen und Monaten ständig nach den Förderzusagen vom Land NRW und dem NWL Ausschau gehalten und freuen uns sehr, dass wir jetzt starten können. Parallel zum Ausbau der Ladeinfrastruktur bis 2027 werden wir nun bereits 14 Elektrobusse mit Förderung anschaffen können, um schnell einen Weg in die schrittweise Umstellung des Fuhrparks zu schaffen.”

padersprinter.de