Tesla kündigt skalierbare 1,2-MW-Ladelösung für Semi-Launch an

Während seiner Präsentation auf der Advanced Clean Transportation Expo (ACT) in Kalifornien erläuterte Dan Priestley, Leiter des Semi-Programms bei Tesla, die nächste Phase der Elektrifizierungsstrategie des Unternehmens. Im Mittelpunkt steht dabei die Einführung der V4-Supercharger von Tesla, die über eine kompakte, modulare Ladeeinheit eine Leistung von bis zu 1,2 Megawatt liefert. Die neue Hardware, die auch für die Ladesystemen von Teslas Autosparte genutzt wird, soll mit diesen Synergien die Kosten senken und die Bereitstellungsgeschwindigkeit erhöhen.

„Die meisten internen Komponenten sind identisch, nur das Kabel, der Stecker und ein paar andere Kleinigkeiten wurden für Hochleistungsanwendungen angepasst“, erklärt Priestley. „Aber es erlaubt uns, unser Volumen und unsere Skalierung zu nutzen, um das Aufladen zu einem geringeren Preis zu ermöglichen, und bringt gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Betriebszeit mit sich, auf die sich die Nutzer des Supercharger-Netzwerks verlassen haben.“

Im Vergleich zu den derzeitigen Ladelösungen für Elektro-Lkw soll das Tesla-System den Platzbedarf um über 50 Prozent senken und so den Betreibern helfen, Platz auf dem Hof optimal zu nutzen. Das System ist laut Priestey „hochgradig konfigurierbar“ und kann je nach Kundenwunsch so ausgelegt werden, dass es ein Fahrzeug mit bis zu 1,2 MW laden kann, oder über das skalierbare Power-Sharing bis zu acht Fahrzeuge gleichzeitig.

„Lassen Sie sich nicht von der Tatsache täuschen, dass es sich nur um einen einfach aussehenden Kasten handelt“, sagt Priestley zur unauffälligen Erscheinung der Lkw-Ladelösung. Denn das System beinhaltet die Technik für eine effiziente Energieumwandlung, und trägt zur Kostenreduzierung und den flexiblen Einsatzmöglichkeiten bei, die sowohl den Anforderungen der Betreiber als auch denen der Grundstücks-Eigentümer gerecht werden soll.

Als großen Vorteil hebt der Tesla-Manager die Service-Integration hervor: Tesla wird die Lkw-Lader mit denselben Serviceteams, Verfahren und Teilen warten, die auch bei dem bekannten Pkw-Ladenetz zum Einsatz kommen. „Dieses Netz hat eine Betriebszeit von mehr als 99,95 Prozent Zuverlässigkeit. Und diese Erfahrung wollen wir auf die Schwerlast-Ladestationen übertragen“, so Priestley.

Erste öffentliche Ladestationen im Bau

Der Leiter des Semi-Programms gibt an, dass bereits 46 öffentliche Ladestationen an wichtigen Logistikkorridoren im Bau sind, die zusammen über 300 MW-fähige Ladesäulen beherbergen werden. Diese Standorte, die strategisch entlang von Frachtwegen und in Industriegebieten platziert sind, sollen noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, weitere Standorte sind für 2026 geplant.

„Unsere Internet-Detektive haben bereits einige davon entdeckt“, scherzt Priestley während seines Vortrags in Anspielung auf Teslas traditionell unauffällige Einführungsmethoden. „Aber wir stehen erst am Anfang.“

Tesla entwickelt auch eine Lösung für das Aufladen im Depot über Nacht, die auf Flotten mit festen Fahrplänen zugeschnitten ist und es ermöglicht, günstigere Energiepreise außerhalb der Schicht für das Laden zu nutzen. Dieser duale Ansatz – Schnellladen unterwegs und Deopt-Laden über Nacht – „ermöglicht wirklich großartige TCO“, sagt der Tesla-Manager.

Obwohl privates Laden oft die kostengünstigste und effizienteste Option ist, erkennt Tesla an, dass dies nicht für alle Flotten machbar ist – vor allem nicht für solche mit begrenztem Platzangebot, angemieteten Gebäuden oder bei Engpässen beim Netzanschluss. Daher wird das öffentliche Ladenetz auch als Übergangslösung dienen, während die private Infrastruktur oder die Stromversorgung aufgerüstet werden.

„Öffentliche Ladestationen können als Option zur Reichweitenverlängerung für Flotten dienen, die weiter fahren wollen, als es die Ladestationen im Haus allein erlauben würden“, so Priestley. „Es kann auch als Überbrückungslösung dienen, während wir auf die Aufrüstung der Infrastruktur oder der Versorgungseinrichtungen oder auch nur der allgemeinen Einrichtungen warten […] Wir wollen die niedrigsten Energiekosten anbieten, um deutlich niedrigere Betriebskosten als bei Dieselfahrzeugen zu gewährleisten. Das ist der Schlüssel.“

Priestley betonte, dass es das Ziel von Tesla ist, sicherzustellen, dass jeder Tesla Semi Zugang zu kostengünstigen, zuverlässigen und leicht verfügbaren Ladestationen hat – unabhängig von Flottentyp, Standort oder Betriebsmodell. In einem Video, das vor seinem Vortrag veröffentlicht wurde, kündigte Tesla an, dass die ersten Semi-Elektro-Lkw in der Gigafactory in Nevada mit einer Jahreskapazität von 50.000 Einheiten vom Band laufen werden. Die Produktion soll im nächsten Jahr hochgefahren werden.

„Wir brauchen Partner, die diesen Weg mit uns gehen. Arbeiten Sie mit unserem Geschäftsentwicklungsteam zusammen, damit wir Ihnen eine Lösung anbieten können“, schloss Priestley seinen Vortrag auf der ACT. „The future is bright. And it’s electric.“

