Markus Schlitt ist neuer CEO von Holon

Bei Holon handelt es sich um ein gemeinsames Tochterunternehmen der Benteler Gruppe und von Tasaru Mobility Investments. Der deutsche Autozulieferer hatte Holon 2022 als neue Marke für seine autonomen E-Shuttles gegründet, seit dem August 2023 hatte Henning von Watzdorf das Unternehmen geführt. 2024 ist dann der saudi-arabische Geldgeber Tasaru Mobility Investments bei Holon eingestiegen und hat damit für die nötige Millionen-Finanzierung gesorgt, um die Produktionspläne für den Holon Mover voranzutreiben – etwa in den USA.

Mover war aber nur der Arbeitstitel des ersten Shuttles, auf den Markt kommen wird das Modell als Holon Urban, da es speziell für den Einsatz in Städten konzipiert ist. 15 Personen können mit bis zu 60 km/h ohne Fahrer transportiert werden. Erprobt wird das Fahrzeug dann unter anderem in Hamburg.

„Die Entwicklung unseres autonomen Shuttles läuft auf Hochtouren. Seit Ende vergangenen Jahres absolvieren die ersten Prototypen erfolgreich ihre Testfahrten. Unsere Vision, den öffentlichen Personennahverkehr zu revolutionieren, wird Schritt für Schritt Realität“, sagt Benteler-CEO Ralf Göttel. „Markus Schlitt ist ein ausgewiesener Experte für intelligente Mobilitätslösungen im urbanen Raum, seine Expertise wird dazu beitragen, das Ökosystem rund um unser Fahrzeug noch weiter zu festigen.“

Schlitt kommt von der Yunex Traffic Group, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Verkehrssystemen, die er mehrere Jahre lang als CEO erfolgreich geleitet hat. Zuvor war er sieben Jahre CEO der Business Unit Intelligent Traffic Systems bei Siemens Mobility. Bei Holon wird er in der Geschäftsführung mit Clemens Rengier (CFO) und Flavio Friesen (CTO) zusammenarbeiten.

Göttel dankte aber auch dem bisherigen CEO Henning von Watzdorf. „Er hat in seiner Amtszeit bei Holon maßgebliche Meilensteine verantwortet. Dazu zählen die Investitionsvereinbarung mit Tasaru Mobility Investments, die Entscheidung für den ersten Produktionsstandort in Jacksonville, Florida, sowie der erfolgreiche Launch der ersten Prototypen- und Testphase und die ersten Kaufentscheidungen von Verkehrsbetrieben“, so der Benteler-Chef. Von Watzdorf selbst kommt in der Mitteilung nicht zu Wort, auch die Gespräche über neue Führungsaufgaben bei Benteler werden nicht vertiefend erläutert.

driveholon.com