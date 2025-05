Circontrol zeigt neuen HPC mit 400 kW

Zunächst aber zur Sonic One: Das neue Modell liefert laut der Mitteilung des Unternehmens eine Leistung von 320 bis 400 kW und kann im Boost-Modus ein Fahrzeug mit 500 Ampere laden, „unabhängig von dessen Spannung“. Zudem kann die verfügbare Leistung zwischen den beiden Ladepunkten einer Säule „effizient, präzise und dynamisch“ verteilt werden. Die genaue Granularität der Leistungsmodule nennen die Spanier aber nicht. Die beiden Ladepunkte verfügen über ein Kabelmanagement und der 32-Zoll-Touchscreen soll neben der Bedienung auch für die Anzeige von Werbung genutzt werden können.

Grundsätzlich soll die Sonic One möglichst viele Anforderungen und Anwendungen von Ladepunktbetreibern abdecken können, so Circontrol. So soll sie sich „insbesondere durch ihre Robustheit gegenüber intensiver Nutzung in stark frequentierten Bereichen“ auszeichnen. Also genau das, was sich Betreiber wünschen: Gut ausgelastete Standorte mit möglichst vielen Schnellladevorgängen, auch wenn das eine Herausforderung für das Thermomanagement der Ladesäulen bedeutet. Die Ladevorgänge können dabei über mehrere Authentifizierungsmethoden gestartet werden – Circontrol nennt Autocharge, ein kontaktloses Bezahlterminal, RFID-Karten, mobile Apps, QR-Codes und sogar eine nicht näher definierte Tastatur.

Die beiden Varianten Sonic One 320 und Sonic One 400 bieten jeweils die namensgebende maximale Ladeleistung, zudem gibt es minimale Unterschiede bei der Anschlussleistung – gemäß dem technischen Datenblatt, das wir am Ende des Artikels verlinkt haben. Die Säule deckt den Spannungsbereich von 150 bis 920 Volt ab und arbeitet bei der maximalen Leistung mit einer Effizienz von über 96 Prozent, so das Unternehmen.

Circontrol führt mit der Sonic One nach eigenen Angaben „eine völlig neue Produktlinie mit fortschrittlicher Technologie und Funktionalität“ ein, die sowohl aktuelle als auch „zukünftige Anforderungen an das Laden von Elektrofahrzeugen“ erfüllen soll. Daher bezeichnen die Spanieer den neuen Schnelllader selbstbewusst als „echten Fortschritt im Circontrol-Katalog“.

Neben der neuen Sonic One hat Circontrol auch überarbeitete AC-Produkte auf der Power2Drive ausgestellt. Die neuen Versionen der eVolve Smart und eNext Park verfügen jetzt über einen neuen Bildschirm für dynamische QR-Codes, „um die AFIR-Standards zu erfüllen“. Die eVolve Smart als freistehende AC-Ladesäule hat nun einen Sieben-Zoll-Bildschirm, jedoch keinen Touchscreen. Die Bedienung erfolgt über zwei Tasten bzw. den RFID-Reader. Zudem kann das System jetzt über das Lastmanagement die Leistung von bis zu sechs verbundenen eVolve Smart koordinieren. Die eNext Park ist eine Ladestation für die Wandmontage und bietet ebenfalls bis zu 22 kW pro Anschluss. Sie hat einen fünf Zoll großen Farbbildschirm erhalten.

Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen seine kürzlich erhaltene deutsche Eichrechtzertifizierung für seine DC-Ladestationen der Raption-Serie. Dabei geht es um die Produkte Raption Compact 80 , 160 und 240. Mit dem Eichrechtszertifikat kann Circontrol sein Angebot „auf einem so wichtigen Markt“ wie Deutschland erweitern, heißt es.

circontrol.com (neue Produkte), circontrol.com (Eichrecht), circontrol.com (Datenblatt der Sonic One als PDF)