Lithiumproduzent Rock Tech mit neuem CEO

Dirk Harbecke, der seit 2022 als Interims-CEO fungiert hat, bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats und stellt als größter Aktionär von Rock Tech auch die Kontinuität der Führung und die strategische Aufsicht sicher.

„Wir freuen uns, dass Mirco unser Angebot, CEO zu werden, angenommen hat. Er ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die bereits in den letzten 3 Jahren als VP Business Development wichtige Meilensteine erreicht hat. Er ist eine sehr integrative Führungspersönlichkeit mit beträchtlicher globaler Erfahrung in der Lithiumindustrie, einem fundierten Verständnis unserer Geschäftstätigkeit und Strategie sowie der Kernwerte von Rock Tech. Mirco wird ein hervorragender CEO sein und das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase als Hauptakteur in der europäischen und nordamerikanischen Lieferkette für Batteriematerialien führen“, sagt Dirk Harbecke.

Weiterhin hat das Unternehmen Christopher Wright zum CFO ernannt, während Kerstin Wedemann Chief Legal & Corporate Officer bleibt. „Zusammen mit Chris als unserem neuen CFO, dessen umfangreiche Erfahrung im Bergbau und Finanzwesen Rock Tech einen erheblichen Mehrwert bringen wird, und Kerstin mit ihrem starken Hintergrund in Rechts- und Unternehmensfragen, die ihre Führungsrolle fortsetzen wird, haben wir das richtige Team für Rock Techs aufregendes nächstes Kapitel zusammengestellt“, so Harbecke weiter.

„Ich fühle mich geehrt, die Rolle des CEO zu einem so aufregenden und entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung von Rock Tech zu übernehmen“, sagt Mirco Wojnarowicz selbst. „Wir haben eine klare Mission, ein starkes Team und eine Strategie, die sich auf die Umsetzung konzentriert, um hochwertige Lithiumprodukte zu liefern und voll funktionsfähige, lokale Batterielieferketten aufzubauen.“

Das Ziel von Rock Tech ist es, die Elektrofahrzeug- und Batterieindustrie mit nachhaltigem, lokal produziertem Lithium zu versorgen und dabei eine Recyclingquote von 100 Prozent anzustreben. Um stabile Lieferketten zu gewährleisten, plant das Unternehmen den Bau von Lithiumkonvertern vor der Haustür seiner Kunden, beginnend mit dem geplanten Lithiumhydroxid-Konverter im brandenburgischen Guben. Rund 24.000 Tonnen batteriefähiges Lithiumhydroxid pro Jahr will das Unternehmen in Guben produzieren, die für die Batterien von 500.000 Elektroautos reichen sollen. Bis 2030 sollen dabei rund 50 Prozent der Rohstoffe aus dem Recycling von Altbatterien gewonnen werden.

Mercedes-Benz hat sich bereits eine jährliche Lieferung von durchschnittlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid aus Guben gesichert. Das Land Brandenburg fördert den Bau der Anlage mit bis zu 100 Millionen Euro, während der Bund für eine Förderung abgesagt hat. Einen zweiten Lithiumhydroxid-Konverter will Rock Tech im kanadischen Red Rock, Ontario, bauen.

