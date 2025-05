HiPhi soll dank libanesischem Investor Comeback feiern

Wie chinesische Medien berichten, hat HiPhi den Mehrheitseigentümer gewechselt und mit den Vorbereitungen für eine Wiederaufnahme der Arbeit begonnen. So soll die Marke nur noch zu 30,2 Prozent im Besitz ihres bisherigen Eigentümers Human Horizons sein. Die restlichen 69,8 Prozent hat laut chinesischen Medien die libanesische Firma EV Electra Ltd übernommen.

Bei HiPhi stehen schon seit gut einem Jahr die Bänder still. Die Marke hatte zunächst mit sehr extravaganten Elektroautos für Aufsehen gesorgt und später mit dem HiPhi Y einen Model-Y-Konkurrenten vorgestellt – die Modelle X und Z waren in Deutschland bereits bestellbar. Im Februar 2024 musste HiPhi jedoch die Produktion einstellen, damals war von einer sechsmonatigen Pause die Rede. Später gab es Hoffnungszeichen in Form eines angeblichen Interesses von Changan und auch einer in Hongkong ansässigen Organisation. Doch ein Deal wurde augenscheinlich nie abgeschlossen und die Pause wurde immer länger. Im August 2024 kamen überdies Gerüchte auf, wonach Mutter Human Horizons kurz vor der Insolvenz stehe.

Nun geht es also offenbar dank dem Einstieg von EV Electra weiter. Wie unter anderem CN EV Post unter Berufung auf ein lokales Medium namens 21jingji berichtet, wurde in Zuge der Investitionszusage aus dem Libanon ein neues Unternehmen namens Jiangsu HiPhi Co Ltd gegründet und mit einem Kapital von umgerechnet rund 143 Millionen Dollar ausgestattet. Die Produktion der ursprünglichen Modelle soll nun wieder in der bestehenden HiPhi-Fabrik in Yancheng in der chinesischen Provinz Jiangsu hochgefahren werden. Dazu rufe das Unternehmen ehemalige Mitarbeiter zurück, heißt es.

Bestätigt sich das Gerücht, wäre der Erwerb von HiPhi für EV Electra ein weiterer Aufkauf im eMobility-Business. Das Unternehmen hatte Ende 2023 dem Saab-Nachfolgeunternehmen NEVS die Rechte am Projekt Emily GT abgekauft, eine sportliche E-Limousine mit vier 90-kW- Radmotoren, die mit einem 175-kWh-Akku mehr als 1.000 Kilometer Reichweite schaffen soll. Und 2021 gab EV Electra bereits eine Investition in Höhe von über 500 Millionen US-Dollar in den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Detroit Electric bekannt.

cnevpost.com