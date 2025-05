Vattenfall plant 400 neue Ladepunkte an Supermärkten und Ärztezentren

Bis Ende 2027 will Vattenfall 400 neue Ladepunkte an 124 Immobilienstandorten aus dem Portfolio von Mondial errichten. Damit will Mondial den Mietern und Besuchern der Objekte das komfortable und zuverlässige Laden während ihres Aufenthalts ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit Vattenfall umfasst sowohl die Installation als auch den langfristigen Betrieb der Ladeinfrastruktur.

Franziska Schuth-Krohn, Leiterin Elektromobilität Deutschland bei Vattenfall, erklärt: „Mit dieser Partnerschaft schaffen wir eine weitere wichtige Voraussetzung dafür, Elektromobilität alltagstauglich und bequem zu machen. Die Integration moderner Schnellladepunkte an zentral gelegenen Immobilien wird für viele Menschen zu einem bequemen Teil des Alltags – etwa beim Einkaufen oder beim Arztbesuch.“

Michael Vogt, Geschäftsführer der Mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft, ergänzt: „Als langfristig orientierter Fonds- und Asset Manager legen wir großen Wert auf nachhaltige Standortentwicklung. Die Kooperation mit Vattenfall ist ein logischer Schritt, um die ESG-Performance unserer Immobilien zu stärken und Mieterinnen und Mietern sowie deren Kunden konkrete Mehrwerte im Alltag zu bieten. Elektromobilität und ein klimaneutraler Geschäftsbetrieb – einschließlich der finanziellen Kompensation unvermeidbarer Emissionen – sind fester Bestandteil unseres nachhaltigen Engagements.”

Im Laufe dieses Jahres sollen die ersten Standorte mit der neuen Ladeinfrastruktur von Vattenfall ausgestattet werden. Vattenfall setzt dabei auf leistungsstarke DC-Schnellladesäulen, die Nutzern kurze Ladezeiten und eine hohe Verfügbarkeit bieten. Alle Ladepunkte werden über die InCharge-App von Vattenfall sowie über Roaming-Partner zugänglich sein und – wie es gemäß der AFIR Vorschrift ist – auch per Direktzahlung mit Karte.

Auch andernorts baut Vattenfall sein Ladenetz aus: So hat das Unternehmen vergangenes Jahr bei der Hamburger Ausschreibung für Ladeinfrastruktur ein Los über 500 neue Ladepunkte gewonnen. Die ersten Ladepunkte aus dieser Ausschreibung sind vor wenigen Tagen in Betrieb genommen worden. Das Unternehmen ist außerdem Partner des Hamburger Projekts „Zukunftstaxi“ zur Elektrifizierung der Taxiflotte. So stattet Vattenfall insgesamt 13 vom Discounter Lidl bereitgestellte Flächen mit Schnellladern für die E-Taxis aus und wird so zum größten Schnellladeanbieter von „Zukunftstaxi“. Vergangenen August hatte Vattenfall zudem vor einem Famila-Supermarkt in Oldenburg seinen bislang größten Ladepark in Deutschland mit 18 Ladepunkten eröffnet.

