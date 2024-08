Vattenfall eröffnet seinen größten Ladepark in Deutschland

Insgesamt stehen vor dem Supermarkt in Oldenburg 18 Ladepunkte zur Verfügung, die sich auf neun Ladestationen verteilen. Dabei hat Vattenfall gleich drei unterschiedliche Arten von Ladestationen im Einsatz: Zwei Schnelllader ABB Terra 360 mit einer Maximalleistung von 360 kW, drei Schnelllader ABB Terra 184 mit 180 kW sowie vier AC-Ladepunkte mit einer Maximalleistung von 22 kW. Die Bezahlung des Ladevorgangs kann mit allen gängigen Ladekarten erfolgen. Zudem ist auch eine direkte Zahlung per Kreditkarte möglich, wofür keinerlei Registrierung erforderlich ist.

Vattenfall übernimmt den laufenden Betrieb, die Wartung und den Kundenservice für die Ladestationen. „Elektromobilität ist die Zukunft und ein wesentlicher Bestandteil zur Erreichung der ambitionierten Klimaziele im Verkehrssektor“, sagte Tim Gansczyk, Geschäftsführer E-Mobility Deutschland bei Vattenfall, bei der Einweihung der Ladestationen. „Mit unserem neuen Ladepark in Oldenburg bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine komfortable Möglichkeit, ihre Elektrofahrzeuge während des Einkaufs zu laden und damit den Alltag noch nachhaltiger zu gestalten.“

Auch Bünting, die Unternehmensgruppe hinter den Familia-Supermärkten, sieht in der Kooperation einen wichtigen Beitrag zur Förderung nachhaltiger Mobilität in der Region. „Wir sind überzeugt, dass der neue Ladepark nicht nur unseren Kundinnen und Kunden zugutekommt, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer Region leistet”, so Christian Andresen, Leiter des Centermanagements bei der Bünting Unternehmensgruppe.

Vor zwei Jahren hatte Vattenfall eine Vereinbarung mit der Bünting Unternehmensgruppe getroffen, um die Parkplätze der Einzelhandelsketten Famila und Combi in Nordwestdeutschland mit Schnellladestationen auszustatten. Bis 2025 sollen dabei auf rund 200 Kundenparkplätzen Schnelllader errichtet werden, und zwar üblicherweise je nach Standort ein bis fünf Ladestationen.

