Toyota führt elektrisches SUV-Coupé bZ5 in China ein

FAW Toyota will mit dem SUV-Coupé bZ5 die Mittelklasse in China aufmischen. Wie die schon länger erhältliche E-Limousine bZ3 für den chinesischen Markt, basiert der Stromer auf Toyotas e-TNGA-Plattform und hat Blade-Batterien von BYD an Bord. Und auch die Maße ähneln sich: Mit 4,78 Metern fällt der bZ5 zwar fünf Zentimeter länger aus, der Radstand zwischen beiden Modellen ist mit 2,88 Metern aber identisch. In der Breite misst der bZ5 zudem 1,87 Meter, in der Höhe 1,51 Meter. Die Limousine ist im Vergleich dazu drei Zentimeter schmaler und drei Zentimeter flacher.

Herausbringen will der Hersteller das SUV-Coupé in vier Varianten. Preislich positioniert FAW Toyota den bZ5 dabei zwischen 129.800 und 159.800 Yuan (rund 15.820 bis 19.470 Euro). Der Antrieb setzt sich stets aus einem Frontmotor mit bis zu 200 kW Spitzenleistung und wahlweise einem 65 kWh oder einem 74 kWh großen Lithium-Eisenphosphat-Batteriepaket von BYD zusammen. Die Reichweite soll mit dem kleineren Akku bei 550 und mit dem größeren Akku bei 630 Kilometern nach chinesischem Testzyklus liegen. Die DC-Ladezeit gibt der Hersteller mit 29 Minuten von 30 auf 80 Prozent Batterieladestand an, was einem eher mittelmäßigem Wert entspricht.

Der FAW Toyota bZ5 ist nach dem Nissan N7 (von Nissan Dongfeng) der jüngste Konterversuch eines japanisch-chinesischen Joint-Venture-Hersteller in China. Beide Unternehmen hatten dort in den vergangenen Jahren viel Boden verloren. Nissan geht nun bei dem N7 ebenfalls über den Preis und bietet das Modell in China ab nur 119.900 Yuan (rund 14.600 Euro) an. Offenbar mit Erfolg: Laut dem Portal CN EV Post verbuchte das Modell innerhalb eines Monats nach seiner Markteinführung bereits über 17.000 feste Bestellungen.

Toyota arbeitet unterdessen bereits an seinem nächsten China-Launch: Auf der Auto Shanghai stellten die Japaner im April den bZ7 vor, eine über fünf Meter lange rein elektrische Limousine, die in Kooperation mit Toyota-Partner GAC lokal entwickelt wurde.



cnevpost.com, electrek.co