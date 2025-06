PowerCell und Bosch rücken bei BZ-Technologie dichter zusammen

PowerCell ist ein Brennstoffzellen-Hersteller mit Hauptsitz im schwedischen Göteborg. Mit Bosch verbindet das Unternehmen schon eine lange Partnerschaft. So übernahm Bosch für die Schweden 2023 beispielsweise die Produktion des Brennstoffzellenstacks S3 und liefert dieses seitdem zu. Die nun vorgestellten Pläne sollen die Kooperation zwischen beiden Akteuren nochmals vertiefen. Man wolle „die Technologie verbreitern und sie einem breiteren Kundenkreis zugänglich zu machen, insbesondere in aufstrebenden, wachstumsstarken Märkten wie China und im globalen Stromerzeugungssektor“, wie es heißt. Darüber hinaus wollen beide Seiten weitere Möglichkeiten für den Markteintritt in stationäre Anwendungen erörtern.



Um die schnell wachsende Nachfrage nach Brennstoffzellenstacks in China zu befriedigen, hat Bosch von PowerCell neuerdings zudem erweiterte Nutzungsrechte für seine in China ansässige Stack-Entwicklung (für den Automobilmarkt) erworben. Die Vereinbarung hat einen Wert von rund 6 Millionen Euro und wird Bosch in die Lage versetzen, „die Stack-Adaption nicht nur an lokale Anforderungen, sondern auch mit Blick auf eine globale Dimension voranzutreiben“, wie es heißt. Außerdem will PowerCell auch ausgewählten Nicht-Automobilkunden in China den Zugang zu Bosch eröffnen, darunter Kunden aus den Bereichen Notstromversorgung, Bauwesen und industrielle Mobilität.

„Wir freuen uns, dass wir diese starke industrielle Zusammenarbeit weiter ausbauen können“, sagt Richard Berkling, CEO der PowerCell Group. „Diese Vereinbarung stärkt die Zusammenarbeit, und mit unserem gemeinsamen Know-how sind wir hervorragend in der Lage, die Kluft zwischen technologischen Plattformen und der Kundenrealität zu überbrücken, so dass Brennstoffzellen in Sektoren funktionieren, in denen Leistung und Zuverlässigkeit nicht verhandelbar sind. Gemeinsam mit Bosch können wir schneller, intelligenter und nachhaltiger skalieren.“

Seitdem Bosch die Produktion des Brennstoffzellenstacks S3 für PowerCell 2023 übernommen hat, ist das 100-kW-Stack in Boschs Produktion in Deutschland integriert und wird anschließend an das PowerCell-Werk in Göteborg geliefert. Die Auslagerung der Produktion hatte PowerCell damals angestoßen, um sich auf die Ausweitung der Montage und Lieferung von kompletten Brennstoffzellensystemen sowie auf die Entwicklung der nächsten Stack-Generation konzentrieren zu können. Schon im April 2019 hatten die beiden Unternehmen erstmals eine Zusammenarbeit für die Industrialisierung, Produktion und den Vertrieb des S3 geschlossen.



