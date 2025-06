Mercedes-Benz baut Ladeparks an zehn Standorten von 24-Autohöfe

„Mit dem Aufbau eigener Ladeparks erweitert Mercedes-Benz kontinuierlich sein bestehendes Angebot an öffentlichen Ladepunkten. Das Mercedes-Benz Charging Network ist ein wichtiger Schritt in der Elektrifizierungsstrategie des Unternehmens“, so der Autobauer. Bis zum Ende des Jahrzehnts sind mehr als 10.000 Schnellladepunkte weltweit geplant.

Einen Beitrag dazu leisten soll nun auch die Kooperation mit 24-Autohöfe, einer Marke der 24-Autobahn-Raststätten GmbH. Über zehn „Premium-Ladeparks“ sollen im Zuge dessen entstehen. Der erste ging nun am Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald (A93, A6) am 24-Autohof Wernberg-Köblitz in Betrieb. Vor Ort stehen ab sofort drei im Mercedes-Design gehaltene Alpitronic Hypercharger vom Typ HYC400 zur Verfügung, die jeweils eine Ladeleistung von bis zu 400 kW bereitstellen können und über je zwei CCS-Ladepunkte verfügen.

Mercedes-Benz ist vor Ort jedoch nicht der einzige Ladesäulen-Betreiber. Neben den drei Mercedes-Schnellladern haben Elektroauto-Fahrer noch die Auswahl zwischen zehn Tesla Superchargern sowie zwölf weiteren Schnellladepunkten der EnBW. Besonders interessant: Auch Ionity ist mit sechs HPC-Ladepunkten vertreten, dem Ladeinfrastruktur-Joint-Venture, an dem auch Mercedes-Benz beteiligt ist.

Während Mercedes sich in der Mitteilung nicht zu den weiteren Standorten oder gar der Anzahl der Schnelllader an den geplanten 24-Autohöfen äußert, sieht dies beim Zugang zu den Ladeparks anders aus: Diese sind offen für Fahrer aller Automarken. Kunden des deutschen Autobauers würden jedoch zusätzlich „von einer nahtlosen Integration ins digitale Ladenetz MB.CHARGE Public“ profitieren. In elektrischen Fahrzeugen von Mercedes-Benz zeigt das Navigationssystem die genaue Position und die aktuelle Verfügbarkeit von Ladepunkten an. Gleichzeitig können Mercedes-Kunden die Reservierungsfunktion nutzen, die einen Ladepunkt exklusiv im Voraus bucht. „An der Ladesäule erfolgt die Authentifizierung über die Anzeige im MBUX Multimediasystem, die Mercedes-Benz App, die MB.CHARGE Public Ladekarte oder direkt über Plug & Charge“, heißt es. Zu den Preisen gibt es jedoch keine Information.

„Mit den 24-Autohöfen gewinnen wir ein erfahrenes und mehrfach prämiertes Familienunternehmen als starken Partner für unser Mercedes-Benz Ladenetzwerk. Unsere Kooperation bringt Innovation, Zuverlässigkeit und höchsten Komfort beim Reise- und Ladeerlebnis an den zentralen Hauptverkehrsknotenpunkten in Deutschland zusammen: erstklassige Lade- und Gastronomieinfrastruktur, die optimal auf die Bedürfnisse unserer E-Mobilitäts-Kundinnen und Kunden abgestimmt ist“, so Michael Springmann, CEO Mercedes-Benz High Power Charging Europe. „Wir freuen uns, mit Mercedes-Benz einen weiteren starken Partner im Bereich alternativer Infrastrukturen an Bord zu wissen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, unseren Gästen erstklassige Qualität und Service zu bieten“, ergänzt Jessica Böse (geb. Ruscheinsky), geschäftsführende Gesellschafterin der 24-Autohöfe und zuständig für die Bereiche Bau und Expansion.

mercedes-benz.com, 24-autohof.de