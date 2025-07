Valencia: MAN verzeichnet größten Elektrobus-Auftrag in Spanien

„Das ist ein großartiger Erfolg. In Valencia sind wie in vielen anderen spanischen Städten bereits unsere batterieelektrischen Busse unterwegs“, so Robert Katzer, Head of Sales & Product Bus bei MAN Truck & Bus und ergänzt: „Dass die MAN eBus-Flotte weiter ausgebaut wird, zeigt deutlich, wie zufrieden Fahrer, Betreiber und Fahrgäste mit unseren Fahrzeugen sind.“

Für welche Ausstattung und Konfiguration sich das ÖPNV-Unternehmen bei den 57 Lion’s City 12 E allerdings entschieden hat, bleibt offen. Aktuell bietet MAN das Modell mit vier und fünf 89-kWh-Batteriepaketen an, womit insgesamt 356 und 445 kWh zur Verfügung stehen. Künftig soll jedoch auch eine Variante mit sechs Paketen und bis zu 534 kWh bestellbar sein. Auch zu den weiteren 27 Fahrzeugen vom Typ Lion’s City 18 mit EfficientHybrid-Technologie nennt MAN keine technischen Details.

Folgen dürften die vermutlich dann, wenn die ersten Exemplare in der spanischen Küstenstadt eintreffen. Bis dahin wird jedoch noch etwas Zeit vergehen: Die Auslieferung der Fahrzeuge soll schrittweise ab Ende 2026 erfolgen.

Mit den insgesamt 84 neuen Bussen hat sich MAN nach eigenen Angaben „den größten Anteil an einem der umfassendsten öffentlichen Aufträge für Elektro- und Hybridbusse in Spanien in diesem Jahr gesichert“. Der Nutzfahrzeughersteller erhielt den Zuschlag für zwei von vier Losen. Der Auftragswert beläuft sich auf rund 50 Millionen Euro und umfasst neben der Fahrzeuglieferung auch die Wartung der MAN-Busse.

Insgesamt hat EMT Valencia laut MAN 161 Busse – Details zu den Antriebsarten wurden nicht gemacht – zur Flottenerneuerung ausgeschrieben. „Der Flottenumbau ist Teil eines umfassenden Investitionsprogramms mit einem Gesamtvolumen von rund 170 Millionen Euro, das bis 2028 die Einführung von 218 neuen Elektro- und Hybridbussen vorsieht“, so MAN. Bereits Anfang des Jahres erhielt EMT Valencia ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von 69 Millionen Euro. Damals war noch von der Beschaffung von 145 Elektrobussen, 66 Hybridbussen sowie vier Kleinbussen – ohne Angabe zur Antriebsart – und der erforderlichen Ladeinfrastruktur die Rede.

Fest steht: Das Verkehrsunternehmen will mit diesem Schritt das Durchschnittsalter seiner Flotte deutlich senken und den reinen Dieselanteil bis 2027 auf unter sieben Prozent reduzieren. Der Großteil hätte jedoch weiterhin einen Verbrennungsmotor an Bord. Denn rund 61 Prozent wären Hybrid- und nur gut 32 Prozent reine Elektrobusse.

Und wie sieht die E-Quote bei MAN aus? Innerhalb von sechs Jahren hat der Nutzfahrzeughersteller 2.500 Fahrzeuge der „Lion’s City E“-Familie laut eigener Aussage erfolgreich im Einsatz, die bereits mehr als 100 Millionen Kilometer zurückgelegt haben sollen. Allein im ersten Quartal 2025 betrug der Absatz 283 Elektrobusse, was einem Anteil von mehr als 50 Prozent der von MAN in Europa verkauften Stadtbusse entspricht.

