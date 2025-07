Xpeng Deutschland übernimmt Verantwortung für DACH-Region

Die Neustrukturierung erfolge „im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung in Europa“, wie Xpeng Motors Deutschland mitteilt. Und zwar wird der Vertrieb in Europa in drei „strategischen Gebieten“ zusammengefasst, die den jeweiligen Länder-Organisationen übergeordnet sind. Das sind neben der Region Central Europa mit den DACH-Ländern die Bereiche Northeastern Europe und Southwestern Europe.

Das hat auch Auswirkungen auf die Führungsmannschaft: Der bisherige Deutschland-Geschäftsführer Markus Schrick wird zum Geschäftsführer (Managing Director) der Region Central Europe befördert. Auf Deutschland-Ebene rückt Kai Qian nach, der vom Vertriebsleiter zum Country Manager Deutschland ernannt wurde.

Die genauen Länder-Zuordnungen der drei Vertriebsregionen werden in der kurzen Mitteilung von Xpeng Motors Deutschland nicht genau aufgelistet. In Osteuropa ist der chinesische Hersteller etwa in Tschechien und der Slowakei, Polen und im Norden in Finnland und dem Baltikum aktiv. Und im Südwesten Europas läuft der Xpeng-Vertrieb seit 2024 in Spanien und Portugal, um einige Länder zu nennen.

xpeng-deutschland.pr.co