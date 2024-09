Xpeng startet in Portugal und Spanien

Das Unternehmen hat am 25. September in Madrid und am 26. September in Lissabon Veranstaltungen zur Markteinführung der elektrischen SUVs G6 und G9 sowie der Limousine P7 veranstaltet. Gezeigt wurde zudem der X2, Xpengs Vision für ein fliegendes Elektroauto.

Der Markteintritt von Xpeng in Spanien und Portugal in Zusammenarbeit mit der Salvador Caetano Gruppe, einer Autohandelsgruppe der iberischen Halbinsel, stellt einen wichtigen Schritt in der Expansion des Unternehmens dar. Die Salvador Caetano Gruppe wird für den Vertrieb in beiden Märkten verantwortlich sein. In Spanien hat Xpeng mit dem Aufbau eines Vertriebs- und Kundendienstnetzes begonnen, zu dem zehn Händler in Großstädten wie Madrid, Barcelona, Sevilla und Málaga gehören. In Portugal hat Xpeng zwei Verkaufspunkte in Lissabon und Porto eröffnet und plant, bis zum Jahresende auf sieben und bis Ende 2025 auf 15 Händler zu expandieren.

„Wir engagieren uns sehr für den europäischen Markt, der einen Wandel im Bereich der elektrischen und intelligenten Mobilität durchläuft, und freuen uns über unsere laufenden Bemühungen, unsere Präsenz in der Region auszubauen, wie unsere Partnerschaft mit der Salvador Caetano Group zeigt“, sagte Brian Gu, Vice Chairman und President von Xpeng.

Xpeng war mit seiner Expansion nach Europa vor vier Jahren in Norwegen gestartet. Danach kamen sukzessive weitere Länder hinzu. In Deutschland ist Xpeng seit Mai 2024 präsent. Das chinesische Unternehmen hatte zum Auftakt die Limousine P7 und das SUV G9 im Portfolio, im September kam das SUV G6 hinzu.

xpeng.com, cnevpost.com