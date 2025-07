Netzdienliches Laden: ChargeScape integriert 6.200 E-Autos von BMW und Ford

BMW, Ford und Honda schlossen sich bereits im Sommer 2023 in Nordamerika zusammen, um ein Joint Venture namens ChargeScape zu gründen. Mit dem Ziel, eine kostengünstige Plattform zur Netzintegration der Elektromobilität ins Leben zu rufen, die Energieversorger mit Autobauern und deren Elektroauto-Kunden in den USA und Kanada verbinden soll. Gegründet wurde das Unternehmen allerdings erst ein Jahr später. Im Oktober 2024 stieg auch Nissan bei dem Joint Venture ein.

Nun gab das Gemeinschaftsunternehmen eine Kooperation mit PSEG Long Island in New York bekannt. Ziel ist es, 4.000 Elektroautos von BMW und 2.200 von Ford intelligent in das Stromnetz zu integrieren. Die Initiative, die das Stromnetz vorwiegend in den Sommermonaten entlasten soll, nutzt hierfür den KI-gestützten, proprietären Software-Algorithmus „EV AI“ von ChargeScape.

Die Software empfängt Echtzeitdaten von PSEG Long Island, um den optimalen Zeitpunkt, die Dauer und die Intensität des Aufladens von E-Fahrzeugen für die angemeldeten Kunden zu bestimmen und sicherzustellen, dass der Strombedarf der E-Fahrzeuge nicht die Kapazität des Stromnetzes zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Ort übersteigt. Hierfür sollen die teilnehmenden Kunden finanzielle Anreize erhalten. Weitere Details werden allerdings nicht genannt.

Zuletzt gab ChargeScape im Mai eine Kooperation mit Leap, einer Plattform für den Bau und die Skalierung virtueller Kraftwerke (VPPs), bekannt, um die Teilnahme von Elektrofahrzeugen an Netzdienstleistungsprogrammen in den Vereinigten Staaten zu beschleunigen. Gemeinsam wollen die Unternehmen das landesweit größte virtuelle Kraftwerk für Elektrofahrzeuge bauen.

Die reine Softwarelösung von Leap soll schnellen, automatisierten Zugang zu den Energiemärkten ermöglichen und Elektrofahrzeugen und anderen dezentralen Energieressourcen die Teilnahme an einer Vielzahl von Lastmanagement- und anderen Netzdienstprogrammen über eine universelle Schnittstelle erleichtern.

Die Partnerschaft soll aber auch „neue Einnahmemöglichkeiten für E-Fahrzeuge sowohl durch intelligentes Laden (V1G), das die Nachfrage in Zeiten hoher Netznachfrage reduziert, als auch durch bidirektionalen Stromexport, einschließlich Vehicle-to-Grid (V2G)“, erschließen. Durch den vereinfachten Zugang zum kalifornischen Großhandelsmarkt könnten Autohersteller auf der ChargeScape-Plattform neue Einnahmen im Rahmen des Resource Adequacy and the Emergency Load Reduction Programs (ELRP) erzielen, zusätzlich zum landesweiten Programm Demand Side Grid Support (DSGS).

