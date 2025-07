Shell weiht Ladestationen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein

Die neuen Ladestationen befinden sich an Tankstellen in Saarbrücken (Lebacher Straße), Ottweiler (Bliesstraße) und Ramstein (In dem Wat) – letztere damit ganz in der Nähe der berühmten US-Luftwaffenbasis Ramstein Air Base. Der vierte neue Standort liegt am Rewe-Markt in Frankenthal (Benderstraße).

Von wem die installierten Ladesäulen stammen und welche Leistung sie haben, gibt Shell in seiner Pressemitteilung nicht an. Jedoch verrät das Stationsverzeichnis von Shell, dass an besagter Tankstelle in Saarbrücken Ladesäulen mit einer Maximalleistung von 300 kW verfügbar sind. An den Tankstellen in Ottweiler und Ramstein handelt es sich demnach um Ladesäulen mit einer Maximalleistung von 400 kW. Und laut nicht verifizierten Infos des Community-Portals GoingElectric sind bei Rewe in Frankenthal zwei Alpitronic HYC150 mit einer Maximalleistung von je 150 kW installiert worden. Die Maximalleistung kann bei allen Ladesäulen nur dann abgerufen werden, wenn gerade nur ein Auto lädt. Sind es zwei Fahrzeuge, so wird die Ladeleistung aufgeteilt.

„Mit diesen insgesamt 16 Ladepunkten an vier neuen Standorten setzen wir unseren Kurs fort, Elektromobilität alltagstauglich zu machen und ein flächendeckendes Schnellladenetz in Deutschland aufzubauen. Die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland sind dabei ein besonderer Schwerpunkt“, sagt Florian Glattes, Leiter des Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Unser Ziel ist es, das Laden so einfach und zuverlässig wie möglich zu gestalten – genau dort, wo Menschen ohnehin unterwegs sind.“

In den letzten Tagen hatte Shell bereits die Eröffnung von 26 Ladepunkten verteilt über fünf Standorte in Bayern vermeldet sowie von 32 neue Ladepunkten an sieben Standorten in Berlin und Brandenburg. Insgesamt betreibt Shell Recharge bereits rund 1.700 Schnellladepunkte in Deutschland. Shell plant, dieses Netz in den kommenden Jahren weiter auszubauen – insbesondere an Tankstellen und in Kooperation mit Partnern wie Rewe.

Vor kurzem hat Shell Deutschland zudem ein Pilotprojekt für dynamische Strompreise an Schnellladesäulen gestartet, das die Entwicklung des Strombörsenpreises berücksichtigt. Dabei geht es vor allem um zwischenzeitlich niedrigere Preise – die Autofahrern einen finanziellen Anreiz geben sollen, dann zu laden, wenn der Strom besonders günstig ist.

