Uber-Rivale Lyft setzt bei autonomen Shuttles auf Benteler und Holon

Damit hat Benteler einen wichtigen Abnehmer für sein Anfang 2023 vorgestelltes Modell Holon Mover gefunden, das mittlerweile Holon Urban genannt wird und in Paderborn entwickelt wurde. Das von Pininfarina designte elektrische Fahrzeug ist auf bis zu 15 Fahrgäste ausgelegt. Es verkehrt automatisiert (Level 4) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h und verfügt über eine Reichweite von ca. 290 Kilometern. Die Technologie für autonomes Fahren ist dabei keine Eigenentwicklung, sondern stammt vom israelischen Spezialisten Mobileye, die z.B. auch im ID. Buzz AD von VW steckt, den der Lyft-Rivale Uber bald für Robotaxi-Dienste einsetzen will.

Lyft will die autonomen E-Shuttles von Holon zunächst in Partnerschaft mit Flughäfen und Städten in den USA einsetzen – mit dem Ziel, den Dienst auf Tausende Fahrzeuge weltweit auszuweiten. Nutzer sollen ihre Fahrt direkt über die Lyft-App buchen können.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Lyft“, sagte Tobias Liebelt, CEO von Benteler Mobility. „Die innovative und ambitionierte Kultur von Lyft passt zu unserer eigenen. Lyft bringt hervorragendes Know-how im Bereich Ride-Hailing, eine tiefe Marktdurchdringung und ein starkes Engagement für die Verwirklichung autonomer Mobilität mit. Gemeinsam kombinieren wir die technologische Exzellenz und den nutzerorientierten Ansatz von Lyft mit unseren AV-Plattformen in Automobilqualität, unserer operativen Exzellenz und unseren skalierbaren Flottenkapazitäten.“

Lyft wird die Fahrzeuge jedoch nicht kaufen und muss auch keine eigene Plattform zum Management der autonomen Fahrzeuge aufbauen, sondern bezieht von Benteler Mobility eine vollständig integrierte Lösung für den Betrieb autonomer Fahrzeugflotten – von der Fahrzeugbeschaffung über den Einsatz und Besitz bis hin zum Lebenszyklusmanagement. Teil des Angebots ist daneben auch eine Finanzierungslösung, die Kunden wie Lyft eine Asset-light-Nutzung ermöglicht und die großflächige Einführung autonomer Fahrzeuge beschleunigen soll – bei gleichzeitiger Lösung zentraler Herausforderungen wie Kosten, Integration und Sicherheit.

„Benteler Mobility ist genau der Partner, den wir brauchen, um unsere Ambitionen im autonomen Fahren voranzutreiben“, sagt Lyft-Manager Jeremy Bird. „Sie sind nicht nur ein Technologieunternehmen, sondern auch eng mit einem großen Automobilzulieferer verbunden, der über fundiertes Fertigungs-Know-how und globale Reichweite verfügt. Darüber hinaus bedeuten ihre Flottenbesitz- und Finanzierungskapazitäten, dass sie den Ehrgeiz haben, Fahrzeuge in großem Maßstab zu besitzen und zu betreiben, nicht nur zu bauen – eine Seltenheit in dieser Branche.“

Shuttles werden in Florida gebaut

Eine Schlüsselrolle für die Zusammenarbeit zwischen Lyft und Benteler spielt die neue Fahrzeugfabrik für die E-Shuttles von Holon, die das Unternehmen derzeit in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida baut. Das rund 45.000 Quadratmeter große Werk soll im Jahr 2026 fertiggestellt werden, das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf über 100 Millionen US-Dollar. Das neue Werk soll den Vorteil haben, dass die Technologie zum autonomen Fahren direkt eingebaut werden kann, was eine aufwändige Nachrüstung herkömmlicher Fahrzeuge – wie bislang z.B. beim Robotaxi-Marktführer Waymo üblich – überflüssig wird.

Auch in Deutschland steht der erste große Einsatz der Holon-Shuttles bevor: Mehrere der Fahrzeuge des Typs sollen gemeinsam mit dem ID. Buzz AD von VW beim Projekt ALIKE in Hamburg eingesetzt werden. Aktuell lässt der Projektpartner Hamburger Hochbahn einen kleinen Betriebshof für zehn Holon-Shuttles errichten.

Lyft wiederum bereitet gerade seine Expansion in Europa vor und hat dafür im April die Mobilitäts-App FreeNow von Mercedes-Benz und BMW für rund 175 Millionen Euro übernommen. War Lyft bislang nur in den USA und Kanada aktiv, kommen durch die Übernahme Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Österreich, Polen und Spanien hinzu.

presseportal.de, lyft.com