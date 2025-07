Belgische Post bestellt 500 E-Zustellfahrzeuge

Bei welchem Hersteller Bpost die Bestellung über die 500 elektrischen Zustellfahrzeuge platziert hat, gibt das Postunternehmen in der Mitteilung nicht an. Auf den Pressebildern sind aber ausschließlich Elektro-Kastenwagen des Stellantis-Konzerns zu sehen, etwa der Peugeot E-Partner und der Opel Combo Electric. Die ersten E-Transporter stammten allerdings noch von Renault. Ob bei der aktuellen Order wieder Stellantis oder Renault zum Zug gekommen sind, wird aber nicht bestätigt.

Die Auslieferung soll im Herbst erfolgen, damit die Fahrzeuge pünktlich zum „Jahresendhoch“ die Flotte ergänzen: Im November und Dezember steigt das Paketaufkommen dramatisch an. Laut Bpost stellt das Unternehmen täglich bis zu 800.000 Pakete zu.

Erst im Juni 2024 hatte Bpost die Zahl der Elektro-Zustellfahrzeuge auf 2.000 verdoppelt. Seitdem sind weitere E-Transporter in die Flotte gekommen, denn wenn im Herbst die nun bestellten 500 Fahrzeuge ausgeliefert sind, soll der Fuhrpark laut der Mitteilung exakt 3.146 E-Transporter umfassen. „Damit ist die Bpost-Flotte nicht nur die größte, sondern auch die umweltfreundlichste in Belgien“, so das Unternehmen.

Das langfristige Ziel von bpost ist es, dass bis 2030 alle Pakete in Belgien emissionsfrei ihr Ziel erreichen. Derzeit wird landesweit mehr als jedes vierte Paket emissionsfrei zugestellt, wie es heißt. Damit sind aber nicht nur die E-Transporter gemeint, sondern auch 2.685 Elektrofahrräder und 485 E-Bike-Anhänger.

Um nicht nur die Zustellung der Pakete an sich, sondern auch den Transport zwischen den Sortierzentren sauberer zu machen, hat das Unternehmen Anfang 2025 zudem einen zweiten E-Lkw angeschafft. Dieser verkehrt abwechselnd zwischen den Sortierzentren in Antwerpen, Lüttich und Charleroi.

