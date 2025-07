Größter US-Deal: Windrose liefert Hunderte E-Lkw an Nevoya und startet in Südamerika

Der chinesische Elektro-Lkw-Hersteller Windrose hat einen Liefervertrag mit der kalifornischen Spedition Nevoya, unterzeichnet, die ausschließlich auf elektrisch angetriebene Lkw setzt. Mit dem Deal hat Windrose nach eigenen Angaben in den Vereinigten Staaten einen wichtigen kommerziellen Meilenstein erreicht.

Der Vertrag im Wert von über 430 Millionen Yuan beziehungsweise 60 Millionen US-Dollar (etwa 52 Millionen Euro) ist der bisher größte Einzelauftrag von Windrose auf dem US-Markt. Er umfasst die Lieferung von mehreren hundert Batterie-elektrisch angetriebenen Langstrecken-Sattelzugmaschinen der Klasse 8, konkret vom Typ R700. Die ersten Fahrzeuge sollen bis Ende 2025 ausgeliefert werden, 2026 soll der Auftrag nach Plan komplett erfüllt sein.

Um die Auslieferungen zu unterstützen, hat Windrose seine erste Charge von zerlegten Bausätzen in die USA geliefert. Das Unternehmen nutzte bei deren Transporten zwischen den Lagern und Häfen in Shanghai und Los Angeles seine eigenen Elektro-Lkw. So wurde der Logistik-Prozess erleichtert und die Emissionen deutlich reduziert.

Ausbau der Ladeinfrastruktur an der I-10 geplant

Der Hersteller plant sich in den USA und in Europa niederzulassen, was im vergangenen Jahr bekannt wurde. Damals hatte der Windrose-Gründer und CEO Han Wen den Medien mitgeteilt, dass das Unternehmen eine Montagefabrik im US-Bundesstaat Georgia errichten möchte.

Aber zurück zur aktuellen Bestellung: Die ersten 50 Lkw verfügen über eine 800-Volt-Architektur und sind mit 729-kWh-Batteriepacks ausgestattet. Dank Möglichkeit, sowohl über den Standard CCS1 als auch den neuen MCS zu laden, kann der Ladezustand der Stromspeicher innerhalb von 35 Minuten auf 60 Prozent gebracht werden. Daher sollen die Lastwagen im Fernverkehr vielseitig einsetzbar sein.

Die Fahrzeuge sollen auf wichtigen Routen des US-Güterverkehrs eingesetzt werden. Dazu gehören die Interstate 10, die Interstate 5 und die Interstate 45. Der Ladeinfrastruktur-Anbieter Terawatt unterstützt die Einführung entlang der Interstate 10 – in Abstimmung mit der „I-10 Corridor Electrification Coalition“ der internationalen Organisation „Smart Freight Centre“.

Parallel dazu hat Windrose seine Expansion nach Südamerika bekannt gegeben, die im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit dem chilenischen Logistikunternehmen Trailerlogistics Sudamérica erfolgt. Durch diese Vereinbarung wird Chile nach Nordamerika, Europa, Asien und Ozeanien zum fünften Kontinent, auf dem Windrose offiziell aktiv ist.

Das Unternehmen Trailerlogistics, das seinen Hauptsitz in Santiago hat, wird sowohl den dortigen Vertrieb übernehmen als auch als Erstkunde fungieren. Die Spedition plant bis Ende 2026 bis zu 100 Windrose-Lkw im Einsatz zu haben. Die ersten Exemplare werden im dritten Quartal 2025 in Chile eintreffen. Sie sollen dort von Trailerlogistics und ausgewählten Partnern im Rahmen von Pilotversuchen getestet werden.

Hernan Searle Ferrari, der Chef von Trailerlogistics, schreibt auf LinkedIn: „Ich bin fest davon überzeugt, dass Chile der perfekte Markt für Windrose ist, um in Südamerika zu starten. Neben völlig offenen Handelsabkommen mit allen internationalen Märkten verfügt Chile über erstklassige Autobahnen und eine einzigartige Geographie: von der Wüste im Norden bis hinunter in die Antarktis im Süden erstreckt sich das Land über eine Gesamtlänge von 4000 km. Dies wird es uns ermöglichen, die Dominanz unserer Technologie für elektrische Langstrecken-Lkw unter den verschiedensten Bedingungen weiter auszubauen.“

