Ford Model e: Verluste steigen trotz doppeltem Umsatz

Ford Model e verzeichnete laut den Finanzergebnissen des Unternehmens im zweiten Quartal 2025 einen EBIT-Verlust von 1,3 Milliarden US-Dollar (ca. 1,1 Milliarden Euro). Dennoch verdoppelte sich der Umsatz des Segments im Vergleich zum Vorjahr auf 2,4 Milliarden US-Dollar (2,1 Milliarden Euro), was laut Ford auf gestiegene Verkaufszahlen und die zunehmende Dynamik der Elektrifizierungsstrategie zurückzuführen ist.

Der EBIT-Verlust für das Elektro-Segment im zweiten Quartal war um 179 Millionen US-Dollar höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wie der Hersteller mitteilt, spiegelt dieses Ergebnis „eine Kombination aus tarifbezogenen Kosten, strategischen Investitionen in Elektrofahrzeuge der nächsten Generation und Ausgaben im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der neuen Batterieproduktionsanlage von Ford in Marshall, Michigan, wider“. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 beliefen sich die Gesamtverluste von Model e auf rund 2,2 Milliarden US-Dollar.

Gleichzeitig verzeichnete Ford Model e im Quartal einen Anstieg des Großhandelsvolumens von 26.000 auf 60.000 Einheiten, was einer Steigerung von 128 Prozent entspricht – damit wurden im zweiten Quartal 2025 mehr Elektro-Fords verkauft als im gesamten ersten Halbjahr des Vorjahres. Für die Elektro-Sparte gibt das US-Unternehmen an, dass das Volumen- und Umsatzwachstum „durch Produkteinführungen in Europa und höhere Großhandelsumsätze in Nordamerika“ angetrieben worden sei.

Weitere Ankündigungen am 11. August

Der Umsatz für das erste Halbjahr 2025 stieg um 184 Prozent auf 3,6 Milliarden US-Dollar. Während das EBIT für Elektrofahrzeuge der ersten Generation – Mustang Mach-E und F-150 Lightning – ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Zölle im Vergleich zum Vorjahr unverändert blieb, hob Ford Verbesserungen bei der operativen Hebelwirkung und Kostensenkungen hervor.

„Ford Pro ist ein einzigartiger Wettbewerbsvorteil, der sowohl das Umsatz- als auch das Gewinnwachstum vorantreibt […] und wir verbessern weiterhin die Effizienz unseres Ford Model e-Geschäfts“, sagt Ford-CEO Jim Farley. „Wir haben für den 11. August eine Veranstaltung in Kentucky geplant, bei der wir mehr über unsere Pläne zur Entwicklung und zum Bau bahnbrechender Elektrofahrzeuge in Amerika berichten werden.“

Die EBIT-Marge der Elektro-Sparte verbesserte sich im zweiten Quartal 2025 auf -56,4 Prozent, verglichen mit -99,9 Prozent im zweiten Quartal 2024. Dieser Gewinn ist zwar immer noch stark negativ, markiert aber eine spürbare Verbesserung auf dem Weg des Unternehmens, die Verluste durch Skalierung und bessere Produkte zu verringern.

Über die drei Sparten Model e, Blue (Verbrenner) und Pro (leichte Nutzfahrzeuge) hinweg meldete Ford für das Quartal einen Nettoverlust von 36 Millionen US-Dollar bei einem Rekordumsatz von 50,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBIT für das Quartal belief sich auf 2,1 Milliarden US-Dollar, einschließlich 800 Millionen US-Dollar an Nettoauswirkungen im Zusammenhang mit Zöllen. Der operative Cashflow erreichte 6,3 Milliarden US-Dollar, der bereinigte freie Cashflow 2,8 Milliarden US-Dollar.

Ford bekräftigte sein Engagement für Investitionen in die Elektrifizierung und behielt seine Prognose für die Investitionsausgaben für 2025 bei etwa neun Milliarden US-Dollar bei. Finanzvorstand Sherry House sagt: „Unsere Bilanz wird immer stärker, was uns noch besser in die Lage versetzt, in unsere Stärken zu investieren. Wir gestalten Ford zu einem wachstumsstärkeren, margenstärkeren und nachhaltigeren Unternehmen um.“

Für das Gesamtjahr erwartet Ford nun ein bereinigtes EBIT zwischen 6,5 und 7,5 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten freien Cashflow von 3,5 bis 4,5 Milliarden US-Dollar. Während letzterer gegenüber den Angaben des Automobilherstellers vom Februar unverändert bleibt, wurde die Prognose für das bereinigte EBIT von ursprünglich 7 bis 8,5 Milliarden US-Dollar auf nun 6,5 bis 7,5 Milliarden US-Dollar gesenkt. Darüber hinaus bestätigte das Unternehmen, dass die Nettobelastung durch Zölle für 2025 voraussichtlich insgesamt rund zwei Milliarden US-Dollar betragen wird.

Das EBIT der Model e-Sparte war schon immer im Minus. In seinem Jahresrückblick für 2024 erklärte Ford, dass auch für 2025 keine Trendwende zu erwarten sei. Laut der damals vorgelegten Jahresprognose sollte der Geschäftsbereich in diesem Jahr einen Verlust von 5 bis 5,5 Milliarden US-Dollar erzielen. Dennoch plant der Autohersteller, wie oben erwähnt, weitere Details zu seinen bevorstehenden Initiativen im Bereich Elektrofahrzeuge auf einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Kentucky am 11. August bekannt zu geben.

ford.com (Quartals-Präsentation; PDF), ford.com (Mitteilung; PDF)

Dieser Artikel von Carla Westerheide ist zuerst bei unserer englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.