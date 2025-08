„Von Freitag, 1. August, 10:00 Uhr bis Sonntag, 3. August, 23:59 Uhr senkt das Energieunternehmen die Preise an allen Recharge Ultraschnellladesäulen in Deutschland auf 0,39 €/kWh – rund 20 Cent unter dem aktuellen Durchschnittspreis“, teilt Shell mit. Um zu diesen Preisen zu laden, müssen die Ladevorgänge mit der Ladekarte von Shell Recharge oder über die App des Anbieters gestartet werden. Die Sonderaktion gilt auch nur an den Shell-eigenen Schnellladepunkten, nicht im Roaming bei anderen Betreibern.

Es gibt sogar die Möglichkeit, im Rahmen der Aktion zu einem noch niedrigeren Kilowattstunden-Preis zu laden: Mit „aktivem Shell Recharge e-Deal“ zahlen die Kunden während des Aktionszeitraums nur 0,29 €/kWh. Der „e-Deal“ ist der rabattierte Tarif von Shell Recharge: Gegen eine Monatsgebühr von 4,99 Euro sinken die Preise pro Kilowattstunde, in dem Aktionszeitraum um 25 Prozent.

„Wir wollen, dass E-Autofahrer von flexiblem Ladeverhalten profitieren und sie motivieren, Shell Recharge Ultraschnellladepunkte zu nutzen und die Vorteile unserer Recharge App und des e-Deals kennenzulernen“, so Florian Glattes, General Manager Shell Mobility DACH.

Anfang Juli hatte Shell ein Pilotprojekt für dynamische Strompreise an Schnellladesäulen gestartet, das die Entwicklung des Strombörsenpreises berücksichtigt. An rund 1.700 Schnellladepunkten in Deutschland können seitdem die Preise vom Standard-Preis abweichen – Details können Sie hier nachlesen. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen zudem bestätigt, dass man daran arbeitet, die nächtlichen Blockiergebühren im Roaming abzuschaffen. An den eigenen Ladepunkten verzichtet Shell Recharge bereits auf nächtliche Standzeitzuschläge, für die Abschaffung im Roaming ist aber die Zusammenarbeit der jeweiligen Betreiber nötig.

Quelle: Info per E-Mail