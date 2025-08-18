Farizon stellt Taxi- und Personentransport-Varianten seines SuperVan vor

Farizon hat das Konzept des SuperVan im Herbst 2022 vorgestellt, im Dezember 2024 wurden dann erste Vorbereitungen für den Export nach Europa getroffen und im Februar erfolgte der Verkaufsstart in UK. Doch nun nun geht es um zwei neue Varianten des mittlerweile nur noch SV genannten Großraum-Transporters, die zunächst nur auf dem chinesischen Markt verfügbar sein werden.

Die erste Variante nennt sich SV-Taxi und richtet sich dem Namen entsprechend an die Taxibranche. Für das Modell hat Farizon bereits einen Großabnehmer gewonnen: Big Bee Taxi aus Hongkong hat 1.000 Exemplare bestellt hat. Das Modell ist als Siebensitzer konfiguriert und soll Fahrgästen Komfort, Platz und viel Stauraum für Gepäck bieten. Weiterhin soll das Modell u.a. mit einer elektrischen Schiebetür mit einer 90 Zentimeter breiten Öffnung punkten. Die Einstiegsstufe ist bewusst niedrig gehalten. Der Kofferraum von 630 Litern soll sechs große 20-Zoll-Koffer aufnehmen können. Im Innenraum gibt es u.a. Getränkehalter, ein Multifunktions-Ablagefach und USB-Typ-C-Ladeanschlüsse. Die Reichweite nach chinesischem Messverfahren liegt bei 370 km.

Das zweite Modell namens Farizon SV Combi wurde für Flotten und Betreiber entwickelt, die Personen und große Mengen an Ausrüstung transportieren müssen. Er bietet eine Kombination aus Laderaum und Platz für Passagiere. Er ist mit fünf oder sechs Sitzen erhältlich. Der Laderaum der 5 Meter langen L1-Varianten beträgt 3,8 m³; die 5,5 Meter langen L2-Varianten bieten 5 m³ Stauraum für Gepäck. Hier liegt die Reichweite bei 319 km.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Farizon SV zum Personentransport eingesetzt wird. Denn der Robotaxi-Anbieter WeRide hat vergangenen Oktober einen autonom fahrenden Van namens GXR vorgestellt, der auf dem Farizon SV basiert. Dieser soll nun auch von einer Kooperation zwischen WeRide und Uber in Saudi-Arabien eingesetzt werden.

Farizon wurde 2016 gegründet. Der Fokus liegt auf emissionsfreien Nutzfahrzeugen, das Unternehmen bietet Transporter, Lkw und Busse an. Farizon gehört zur chinesischen Geely-Gruppe, zu der Marken wie Volvo, Polestar, Lotus und Zeekr gehören. Geely hält zudem 50 Prozent der Anteile an Smart.

Quelle: Presseinfos per Mail