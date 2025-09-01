Anfang August war der neue MG noch zu Preisen ab 73.800 Yuan in den Vorverkauf gestartet. Die 68.800 Euro zum Beginn des regulären Verkaufs entsprechen umgerechnet etwa 8.200 Euro, also nochmals rund 800 Euro weniger als im Vorverkauf.

Nicht nur der Preis im regulären Verkauf ist neu: Statt vier gibt es nun fünf Varianten, darunter auch die Variante mit Semi-Solid-State-Batterie. Zum Start des Vorverkaufs wurde diese Batterie mit halbfestem Elektrolyten noch für 2025 angekündigt, es gab aber noch keine Details. Dabei bleibt es auch, bekannt ist nur der Preis: Der MG4 in der „Anxin Edition“, der über die Semi-Solid-State-Batterie verfügt, ist mit 102.800 Yuan eingepreist, umgerechnet also etwas weniger als 12.300 Euro. Wie die CN EV Post berichtet, ist diese Variante aber bereits leicht rabattiert und wird tatsächlich schon für 99.800 Yuan (11.900 Euro) angeboten.

Dass der Aufpreis für die neue Batterie zu den günstigeren LFP-Batterie-Optionen (dort kostet die teuerste Variante 96.800 Yuan oder 11.600 Euro) relativ gering ist, führt die CN EV Post auf die angeblichen technischen Daten der Batterie mit dem halbfesten Elektrolyten zurück. Die Ankündigung habe dem MG4 zwar viel Aufmerksamkeit eingebracht, die Batterie bringe aber „keinen Durchbruch in Bezug auf die Reichweite“.

So verweist das Portal auf lokale Medienberichte, wonach die vom SAIC unterstützten Startup QingTao Energy entwickelte Semi-Solid-State-Batterie auf eine Energiedichte von 180 Wh/kg kommen soll – es wird allerdings nicht erwähnt, ob sich dieser Wert auf die Zellebene oder das einbaufertige Batteriepack bezieht. Als Vergleich wird allerdings die Semi-Solid-State-Batterie der 150-kWh-Packs von Nio mit Zellen von WeLion herangezogen, die auf eine Energiedichte von 261 Wh/kg kommen soll. So oder so: Die Reichweite im chinesischen CLTC-Verfahren soll bei 537 Kilometern liegen, während die größte LFP-Batterie auf 530 Kilometer kommt – der Unterschied ist also bei dieser Kennziffer sehr gering. Allerdings sind weder die Angaben zur Reichweite noch zur Energiedichte seitens MG offiziell bestätigt, auch die Kapazität der Semi-Solid-State-Batterie ist noch nicht bekannt, auch zum Ladeverhalten der neuen Batterie gibt es noch keine Infos.

Diese Informationen gibt es bisher nur zu den beiden LFP-Batterien: Die kleinere Variante kommt auf einen Energiegehalt von 42,8 kWh, was eine CLTC-Reichweite von 437 Kilometern ermöglichen soll. Diese Batterie wird in drei Ausstattungen zu Preisen von 68.800 Yuan, 76.800 Yuan und 83.800 Yuan angeboten. Dazu kommt noch die 53,9-kWh-Batterie für die erwähnten 530 Kilometer Normreichweite, die es in nur einer Ausstattungsvariante für 96.800 Yuan gibt. Diese Batterie soll in 20 Minuten von 30 auf 80 Prozent geladen werden können.

Der Rest zum neuen MG4 ist schon bekannt: Das neue Modell basiert auf der E3-Elektroplattform von SAIC. Es verfügt über einen Permanentmagnet-Synchronmotor mit einer Spitzenleistung von 120 kW und einem Drehmoment von 250 Nm und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Der neue MG4 ist 4,40 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,55 Meter hoch bei einem Radstand von 2,75 Metern – und fällt damit in allen Abmessungen spürbar größer aus als der Vorgänger.

Den ersten MG4 – in China zunächst MG Mulan genannt – hatte die SAIC-Marke erst im Jahr 2022 auf den Markt gebracht – als damals erstes Modell auf Basis einer reinen Elektro-Plattform namens MSP. Die bis dato angebotenen Elektro-MGs bauten alle noch auf Verbrenner-Fahrzeugen auf. In Europa war der MG4 gemessen an den Stückzahlen eines der erfolgreichsten Elektroautos aus chinesischer Produktion. Im Heimatmarkt China war der MG4 allerdings weniger erfolgreich. Daher wurde das eigentlich erwartete Facelift der ersten Generation verworfen und direkt eine von Grund auf neue Nachfolge-Generation entwickelt. Zwar ist nun erst der Verkaufsstart in China erfolgt, der neue MG4 dürfte aber bald auch in Europa angeboten werden – dem nach wie vor wichtigsten Markt für MG. Zu welchen Preisen das Modell in Europa verkauft wird, ist aber noch nicht bekannt.

