Österreich: Jeder fünfte Neuwagen ist elektrisch

Gegenüber dem August 2024 sind die Neuzulassungen der Elektroautos in Österreich zwar im Plus, nicht aber im Vergleich zum Juli: Da waren es 4.920 neue E-Autos, also 606 Neuzulassungen mehr. Im August 2025 macht das bei 21.452 neuen Pkw ingesamt einen E-Auto-Anteil von 20,1 Prozent.

Zu den 4.313 reinen E-Autos kommen noch 7.707 Benzin-Hybride und 1.266 Diesel-Hybride, wobei Statistik Austria nicht zwischen den verschiedenen Stufen der Hybridisierung unterscheidet. Der Anteil der Plug-in-Hybride, die nennenswerte Strecken rein elektrisch fahren können, ist also nicht genau zu beziffern, da es nur den Gesamtwert vom Mildhybrid bis zum Plug-in-Hybrid gibt. Festhalten lässt sich aber: Von den knapp 21.500 Neuwagen waren nur 38,1 Prozent konventionell angetrieben, 61,9 Prozent hatten einen alternativen Antrieb.

Für das laufende Jahr bis Ende August weist Statistik Austria 40.768 neue Elektroautos aus, was 21,5 Prozent Marktanteil bedeutet. Damit sind die E-Autos die drittbeliebteste Antriebsart hinter den Benzin-Hybriden (inkl. PHEV) mit etwas über 62.000 Neuzulassungen und 32,8 Prozent Marktanteil, gefolgt von den reinen Benzinern mit 53.000 Neuzulassungen und 28,0 Prozent Marktanteil.

Der Trend ist aber deutlich: Die E-Autos haben um 44,5 Prozent, die Benzin-Hybride um 45,8 Prozent zugelegt. Und die reinen Benziner haben um 9,5 Prozent verloren – die reinen Diesel sogar um 27,8 Prozent. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die E-Autos die Benziner überholen.

Nach Modellen listet Statistik Austria die Neuzulassungen nicht auf, äußert sich aber zu den beliebtesten Herstellern elektrischer Autos. Hier machen fünf Marken knapp die Hälfte des Marktes aus: Bei rein elektrisch angetriebenen Pkw waren die beliebtesten Marken BMW (Anteil: 11,8 %), VW (Anteil: 11,1 %), Tesla (Anteil: 9,7 %), Skoda (Anteil: 9,5 %) und BYD (Anteil: 9,2 %).

statistik.at (PDF)