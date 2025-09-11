Teslas US-Marktanteil fällt auf tiefsten Stand seit der Model-3-Premiere

Aktuell sind noch 38 Prozent aller neuen Elektroautos in den USA von Tesla, wie aus vorläufigen Daten des Forschungsunternehmens Cox Automotive hervorgeht, die Reuters exklusiv zur Verfügung gestellt wurden. „Teslas Marktanteil in den USA fiel im August auf ein Achtjahrestief, da Käufer Elektrofahrzeuge einer wachsenden Zahl von Konkurrenten dem alternden Angebot des Unternehmens von CEO Elon Musk vorzogen“, schreibt die Nachrichtenagentur.

Mit 38 Prozent Marktanteil hat sich der Wert in den vergangenen Monaten nochmals drastisch verschlechtern. Im Juni waren es laut Cox Automotive von 48,7 Prozent, also fast jedes zweite Elektroauto kam von Tesla. Im Juli fiel der Wert schon auf 42 Prozent, bevor er jetzt auf das erwähnte Achtjahrestief gefallen ist.

Tatsächlich kommen in den USA allgemein und bei Tesla im Speziellen gerade viele Faktoren zusammen. In den Zeiten, als vier von fünf neuen Elektroautos in den USA von Tesla kamen, war das Unternehmen abgesehen vom Chevrolet Bolt und einigen Exoten quasi der einzige Hersteller von attraktiven Elektroautos. Schon mit dem Model S und Model X, zwei Oberklasse-Modellen, kam Tesla auf bis zu 40 Prozent Marktanteil, bevor dieser ab 2017 zunächst mit dem Model 3 und später mit dem Model Y nochmals verdoppelt werden konnte. Inzwischen bieten deutlich mehr Hersteller technisch und preislich attraktive E-Autos an. Aus dieser Sicht war es also nur eine Frage der Zeit, bis durch das ungleich größere Angebot der Tesla-Marktanteil spürbar fällt.

Dazu kommt die allgemeine Marktlage in den USA: Nach dem angekündigten Ende der US-Steuergutschrift für Elektroautos erwarten Analysten zwar noch kurzfristig einen Schub, danach aber eine ungewisse Zukunft. Und in diesem aktuellen Nachfrage-Schub scheinen andere Modelle die US-Verbraucher mehr zu überzeugen als die Teslas. Das könnte an der – oft kritisierten – alternden Modellpalette liegen. Zwar wurden das Model S, 3, X und Y alle in jüngerer Vergangenheit überarbeitet, sie basieren aber im Kern nach wie vor auf den alten Architekturen von 2012 bzw. 2017. „Während andere Autohersteller neue Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen, konzentriert sich Tesla auf den Bau von Robotertaxis und humanoiden Robotern und hat Pläne für günstigere Elektrofahrzeugmodelle verschoben oder ganz aufgegeben“, schreibt Reuters. Die politischen Aktivitäten von Elon Musk dürften in dem tief gespaltenen Land bei einigen Menschen ebenfalls dafür gesorgt haben, dass sie keinen Tesla kaufen – mehr noch als in Europa.

Das bis dato letzte, von Grund auf neue Modell von Tesla ist der Cybertruck, der in den USA seit Ende 2023 verkauft wird. Doch der E-Pickup polarisiert nicht nur mit seinem Design und ist bei weitem nicht so erfolgreich wie erhofft. „Ich weiß, dass sie sich als Robotik- und KI-Unternehmen positionieren. Aber wenn man ein Autohersteller ist und keine neuen Produkte hat, wird der Marktanteil sinken“, sagte Stephanie Valdez Streaty, Direktorin bei Cox, gegenüber Reuters.

reuters.com