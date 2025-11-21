Amazon-Tochter Zoox startet in San Francisco ihr Robotaxi-Angebot

Zoox hat in San Francisco seinen Robotaxi-Dienst in San Francisco gestartet. Dass die Amazon-Tochter ihr Angebot in der “Golden City” ausrollt, ist wenig verwunderlich. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt im Umland der Metropole, der berühmten Bay Area. Zudem testet Zoox dort seit 2017 die nötige Technologie für das autonome Fahren. Allerdings saß in den vergangenen Jahren noch ein Sicherheitsfahrer am Steuer.

Das Tech-Unternehmen startet das Angebot mit dem sogenannten „Explorers program“. In dessen Rahmen werden Personen, die sich auf einer Warteliste befinden, zu kostenlosen Fahrten eingeladen. Durch deren Feedback möchte Zoox den Service vor dem regulären Start weiter optimieren.



„San Francisco ist unsere Heimat – eine Stadt der Innovation und des Fortschritts, mit einem beeindruckenden Mobilitäts-Ökosystem, das Zoox hervorragend ergänzen kann. Wir sehen hier ein enormes Interesse an Zoox und freuen uns über diesen ersten Schritt, unser speziell entwickeltes Robotaxi-Erlebnis noch mehr Menschen zugänglich zu machen“, sagt Zoox-CEO Aicha Evans.

San Francisco ist beim autonomen Fahren vorne dabei

Als Tech-Hauptstadt gehört San Francisco zu den Vorreitern des autonomen Fahrens. Daher ist Zoox nicht das erste Unternehmen, das dort eine Flotte von Robotaxis betreibt. Waymo war 2021 mit einer Warteliste gestartet, seit 2024 ist das Angebot für jedermann verfügbar.

Die General Motors-Tochter „Cruise“ mit ihren selbstfahrenden Chevrolet Bolt im Stadtbild der nordkalifornischen Großstadt ebenfalls präsent. Nachdem ein Unfall für negative Schlagzeilen gesorgt hatte, gab der Konzern seine Aktivitäten auf dem Gebiet auf.

An dem Startprogramm teilnehmende Kunden können den Dienst im gesamten Servicebereich nutzen. Dazu gehören San Francisco’s Design District sowie die Bezirke Mission und SoMa. Wenn sie das Fahrzeug rufen, können die Kunden entweder direkt eine Adresse eingeben, einen Punkt auf der Karte setzen, beziehungsweise einen von Zoox vorgeschlagenen Point of Interest auswählen.

In Las Vegas hat das Unternehmen seinen autonomen Ride-Hailing-Service bereits im September gestartet. Im Zentrum steht in der Wüstenmetropole der berühmte Strip. Die Passagiere können sich von den Robotaxis zwischen verschiedenen festgelegten Punkten hin und her shutteln lassen. Auch dort soll das Netz an Abholorten nach und nach ausgebaut werden.

zoox.com