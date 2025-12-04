Volvo Buses baut 73 E-Busse zum Einsatz in und um Borås

Der Auftrag umfasst 60 Volvo 7900 Electric, darunter 14 Solo- und 46 Gelenkbusse, sowie 13 Volvo 8900 Electric, die voraussichtlich alle bis April 2027 ausgeliefert sein werden. Technik-Details zu den bestellten Bussen nennen die Partner nicht. Klar ist aber: Die Fahrzeuge sollen anschließend teils im Stadtverkehr und teils auf regionalen Strecken eingesetzt werden, darunter auch auf Verbindungen nach Viared – dem Standort des Volvo-Buswerks. Die Fahrzeuge werden dort bekanntlich in einem kombinierten Fertigungsprozess hergestellt: Das Fahrgestell wird vor Ort gefertigt, der Aufbau vom Partnerunternehmen MCV.

Das gilt auch für die von Vy Buss georderten Einheiten. Die Kaufentscheidung sei durch das Vertrauen in die Produkte von Volvo Buses und die langjährige Serviceverpflichtung gefallen, heißt es. Fahrgäste sollen von den neuen Bussen allen voran mit Blick auf den Komfort, die erhöhte Sitzplatzkapazität und die verbesserter Barrierefreiheit profitieren.

„Die Umstellung auf Elektrobusse ist ein wichtiger Schritt hin zu einem nachhaltigeren und klimafreundlicheren öffentlichen Nahverkehr. Wir bei Vy Buss freuen uns sehr über die Vereinbarung mit Volvo Buses zur Lieferung ihrer Elektrobusse für unseren bevorstehenden Nahverkehrsauftrag in Borås. Dies markiert den Beginn einer langfristigen, zukunftsorientierten Partnerschaft zur gemeinsamen Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs in Borås“, äußert Robert Nyberg, CEO von Vy Buss AB.

Das Portfolio von Volvo Buses im Bereich der Stadt- und Überland-Elektromobilität umfasst zurzeit die Busse Volvo 7900 Electric, Volvo 7900 Electric Articulated und Volvo 8900 Electric sowie die Elektroplattformen Volvo BZR und Volvo BZL. „Es ist uns eine besondere Freude, diesen Auftrag für Borås zu erhalten, dem Standort, an dem ein Großteil unserer Busproduktion ihren Ursprung hat“, kommentiert Martin Spjern, Country Manager Schweden bei Volvo Buses. „Mit dieser Investition wird der gesamte Stadtbusverkehr in Borås vollständig elektrifiziert. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einem nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr in der Region.“

volvobuses.com