Marktstart bis 2027: Changan bringt Submarken Avatr und Nevo nach Europa

Diese Aussagen traf Klaus Zyciora, Vizepräsident und globaler Designchef von Changan, gegenüber Reuters. Bislang hat sich Changan in Europa auf die Einführung von vollelektrischen Pkw seiner Marke Deepal konzentriert. Schon beim Europa-Kickoff von Changan im Frühjahr 2025 in Mainz waren aber auch Stromer der Submarken Avatr und Nevo (damals noch unter der gleichnamigen Kernmarke Changan) zu sehen.

Changan kündigte im März auf dem Mainzer Event konkret acht Modellen bis 2027 an. Die ersten beiden Wegbereiter sind der Deepal S07 und der Deepal S05 – ein rein elektrisches Mittelklasse-SUV und ein etwas kleineres Kompakt-SUV, das als BEV und auch als Range-Extender-Modell eingeführt werden soll. Die weiteren Modelle – je drei 2026 und 2027 – präzisierte Changan noch nicht. Es dürften aber der größere Nevo E07 (auch als Qiyuan E07 bekannt) und die Premiumstromer Avatr 11 und Avatr 12 darunter sein, denn diese Baureihen nannte der Hersteller auf dem Event als europäische Vorhut ihrer jeweiligen Marken Nevo und Avatr. Auch von einem Antriebsmix aus BEV, PHEV und EREV war die Rede.

Letzteres bestätigt auch Klaus Zyciora gegenüber Reuters. Das Unternehmen könnte laut dem Manager künftig auch EREV-, PHEV- und Hybridfahrzeuge verkaufen, wenn eine ausreichende Nachfrage besteht. Außerdem sei auch der Verkauf leichter Nutzfahrzeuge denkbar. „Wir werden die Resonanz der Verbraucher testen und sehen, wie wettbewerbsfähig unsere Angebote sind“, wird Zyciora zitiert. „In naher Zukunft werden viele neue Produkte auf den Markt kommen.“ Changan prüft früheren Statements zufolge auch Standorte für einen Werksbau in Europa.

Grundsätzlich will Changan mit seinen Submarken unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Die Marke Deepal soll für Fahrspaß und moderne Mobilität stehen und „junge und junggebliebene Menschen begeistern“. Mit der Kernmarke Changan nimmt der Hersteller dagegen eher Familien in den Blick, Avatr soll als Premiummarke preislich über den anderen beiden Ablegern rangieren. Die ersten Daten, die die Chinesen zu den in Mainz bereits ausgestellten Nevo E07, Avatr 11 und Avatr 12 präsentieren, sprechen denn auch für einen gegenüber dem Deepal S07 schon anderen technischen Anspruch.

So soll der Nevo E07 mit 800-Volt-Architektur, je nach Batterie 520 km oder 650 km CLTC-Reichweite und üppiger DC-Ladeleistung aufwarten – mal abgesehen davon, dass der sehr lang geratene Stromer mit einem optisch sehr auffälligen Heck in geschlossener Pickup-Manier vorfährt. Die Avatr-Stromer sollen nochmals performanter sein und u.a. mit 425 kW und bis zu 730 km Reichweite nach chinesischem Testzyklus aufwarten.

reuters.com