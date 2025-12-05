VW ID.7 im November an der Spitze der Elektroauto-Neuzulassungen

Nach dem Ferienmonat August legten die Elektroauto-Neuzulassungen im September wieder spürbar zu. Im Oktober wies das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sogar erstmals wieder mehr neue Elektro-Pkw seit dem Umweltbonus-Aus im Jahr 2023 aus. Diesen Titel musste der zehnte Monat des Jahres jedoch schnell wieder abgeben: Im November legten die Zahlen erneut zu. Insgesamt kamen 55.741 Elektroautos neu auf die Straße, was ein Plus von 58,5 Prozent zum Vorjahresmonat (35.167) bedeutet.

Mit 3.340 Neuzulassungen erreichte allein der Volkswagen ID.7 unter den E-Autos einen Marktanteil von rund sechs Prozent, womit sich das Modell den ersten Platz unter den Elektroautos in der KBA-Statistik sichern konnte. Erst mit etwas Abstand folgt der ID.3, von dem insgesamt 3.161 Exemplare neu auf die Straßen kamen. Dahinter musste sich der Skoda Elroq einreihen, von dem das Kraftfahrt-Bundesamt 3.140 neue Exemplare verzeichnete.

Auch der vierte Rang ging an die Tschechen. Vom Enyaq wurden im vergangenen Monat 2.313 Fahrzeuge neu zugelassen. Der rein elektrische Mercedes-Benz CLA schaffte es den zweiten Monat hintereinander in die Top Ten und sicherte sich mit 1.985 neuen CLA den fünften Platz. Weiterhin fest etabliert bleibt der BMW iX1, der es auf 1.940 Zulassungen brachte. Auf Rang sieben landete der Audi A6 e-tron – von dem die Ingolstädter 1.804 neue Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen brachten.

Rang Modell November 1 Volkswagen ID.7 3.340 2 Volkswagen ID.3 3.161 3 Skoda Elroq 3.140 4 Skoda Enyaq 2.313 5 Mercedes-Benz CLA 1.985 6 BMW iX1 1.940 7 Audi A6 e-tron 1.804 8 Mini Electric 1.668 9 Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5) 1.662 10 Cupra Tavascan 1.592

Die BMW-Marke Mini – nach einzelnen Modellen schlüsselt das KBA nicht auf – kam auf 1.668 Fahrzeuge und belegte damit den achten Platz. Das Duo aus VW ID.4 und ID.5 schaffte es mit 1.662 Neuzulassungen nur noch auf den neunten Platz. Der zehnte Rang ging an den Cupra Tavascan (1.592).

VW ID.7 führt Jahreswertung an

Auch in der Jahreswertung führt das Spitzenmodell der Wolfsburger das BEV-Ranking an. Von Januar bis November dieses Jahres wurden insgesamt 31.629 VW ID.7 als Limousine und Kombi neu zugelassen. Auf den anderen beiden Podest-Platzierungen finden sich ebenfalls VW-Modelle wieder. Neben dem ID.3, der in diesem Jahr bisher auf 29.094 Neuzulassungen kam, ist dies noch das Duo aus ID.4 und ID.5 (25.404).

Rang Modell Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Gesamt 1 Volkswagen ID.7 3.140 2.971 3.225 3.133 3.146 2.402 2.765 1.717 2.597 3.193 3.340 31.629 2 Volkswagen ID.3 2.014 2.008 2.152 2.989 2.939 2.521 2.907 2.350 2.979 3.074 3.161 29.094 3 Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5) 2.678 2.507 2.593 2.629 2.310 2.355 2.682 1.814 1.652 2.522 1.662 25.404 4 Skoda Enyaq 3.056 1.945 2.392 1.814 1.844 1.922 2.322 1.456 1.734 2.586 2.313 23.384 5 Skoda Elroq 280 453 1.132 2.402 2.690 2.437 2.381 1.731 2.565 3.320 3.140 22.531 6 Cupra Born 1.893 1.595 1.753 1.870 1.474 1.654 1.894 1.134 1.592 1.344 1.442 17.645 7 BMW iX1 644 952 1.201 1.497 1.285 1.842 2.477 1.645 945 1.925 1.940 16.353 8 Mini Electric 830 720 866 1.014 878 1.288 1.915 1.364 1.714 1.542 1.668 13.799 9 Cupra Tavascan 825 897 1.100 1.326 1.060 846 563 899 1.296 1.779 1.592 12.183 10 Audi Q6 e-tron 667 792 950 1.082 1.542 1.416 1.127 970 620 1.145 1.546 11.857

Auf Jahressicht gestaltet sich das weitere Ranking wie folgt: Hinter den VW-Stromern stehen derzeit noch der Skoda Enyaq (23.384) und der Skoda Elroq (22.531). Auch der sechste Platz ist mit dem Cupra Born (17.645) mit einem Elektroauto aus dem VW-Konzern belegt. Erst danach folgen mit dem BMW iX1, der in diesem Jahr bislang 16.353 Neuzulassungen vorweisen kann, und dem Mini (13.799) Fahrzeuge von anderen Autobauern. Auf dem neunten Platz folgt mit dem Cupra Tavascan (12.183) jedoch wieder ein Modell aus dem VW-Konzern. Noch in die Top Ten hat es der Audi Q6 e-tron geschafft, von dem in elf Monaten in diesem Jahr 11.857 Exemplare neu auf die Straße kamen.

Die Top 30 – zur besseren Übersicht haben wir von electrive uns dazu entschieden, nicht mehr Modelle in einer Tabelle aufzuführen – finden Sie in unserem monatlich erscheinenden eMobility-Dashboard. Dort erhalten Sie auch alle Zahlen zu den Neuzulassungszahlen nach Antriebsarten.

kba.de (Excel, einzelne Modelle)