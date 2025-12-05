Alle Kategorien Alle Kategorien
VW ID.7 im November an der Spitze der Elektroauto-Neuzulassungen

Genau 3.340 Volkswagen ID.7 wurden im November in Deutschland neu zugelassen, womit sich das Modell den ersten Platz unter den Elektroautos in der KBA-Statistik sichern konnte. Auch im vergangenen Monat dominierten E-Autos aus dem VW-Konzern wieder die Top Ten.

Volkswagen id7 tourer pro s fahrbericht daniel boennighausen min
Bild: Daniel Bönnighausen
Von Daniel Bönnighausen
05.12.2025 - 14:30 Uhr

Nach dem Ferienmonat August legten die Elektroauto-Neuzulassungen im September wieder spürbar zu. Im Oktober wies das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sogar erstmals wieder mehr neue Elektro-Pkw seit dem Umweltbonus-Aus im Jahr 2023 aus. Diesen Titel musste der zehnte Monat des Jahres jedoch schnell wieder abgeben: Im November legten die Zahlen erneut zu. Insgesamt kamen 55.741 Elektroautos neu auf die Straße, was ein Plus von 58,5 Prozent zum Vorjahresmonat (35.167) bedeutet.

Mit 3.340 Neuzulassungen erreichte allein der Volkswagen ID.7 unter den E-Autos einen Marktanteil von rund sechs Prozent, womit sich das Modell den ersten Platz unter den Elektroautos in der KBA-Statistik sichern konnte. Erst mit etwas Abstand folgt der ID.3, von dem insgesamt 3.161 Exemplare neu auf die Straßen kamen. Dahinter musste sich der Skoda Elroq einreihen, von dem das Kraftfahrt-Bundesamt 3.140 neue Exemplare verzeichnete.

Auch der vierte Rang ging an die Tschechen. Vom Enyaq wurden im vergangenen Monat 2.313 Fahrzeuge neu zugelassen. Der rein elektrische Mercedes-Benz CLA schaffte es den zweiten Monat hintereinander in die Top Ten und sicherte sich mit 1.985 neuen CLA den fünften Platz. Weiterhin fest etabliert bleibt der BMW iX1, der es auf 1.940 Zulassungen brachte. Auf Rang sieben landete der Audi A6 e-tron – von dem die Ingolstädter 1.804 neue Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen brachten.

RangModellNovember
1Volkswagen ID.73.340
2Volkswagen ID.33.161
3Skoda Elroq3.140
4Skoda Enyaq2.313
5Mercedes-Benz CLA1.985
6BMW iX11.940
7Audi A6 e-tron1.804
8Mini Electric1.668
9Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5)1.662
10Cupra Tavascan1.592

Die BMW-Marke Mini – nach einzelnen Modellen schlüsselt das KBA nicht auf – kam auf 1.668 Fahrzeuge und belegte damit den achten Platz. Das Duo aus VW ID.4 und ID.5 schaffte es mit 1.662 Neuzulassungen nur noch auf den neunten Platz. Der zehnte Rang ging an den Cupra Tavascan (1.592).

VW ID.7 führt Jahreswertung an

Auch in der Jahreswertung führt das Spitzenmodell der Wolfsburger das BEV-Ranking an. Von Januar bis November dieses Jahres wurden insgesamt 31.629 VW ID.7 als Limousine und Kombi neu zugelassen. Auf den anderen beiden Podest-Platzierungen finden sich ebenfalls VW-Modelle wieder. Neben dem ID.3, der in diesem Jahr bisher auf 29.094 Neuzulassungen kam, ist dies noch das Duo aus ID.4 und ID.5 (25.404).

RangModellJanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberGesamt
1Volkswagen ID.73.1402.9713.2253.1333.1462.4022.7651.7172.5973.1933.34031.629
2Volkswagen ID.32.0142.0082.1522.9892.9392.5212.9072.3502.9793.0743.16129.094
3Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5)2.6782.5072.5932.6292.3102.3552.6821.8141.6522.5221.66225.404
4Skoda Enyaq3.0561.9452.3921.8141.8441.9222.3221.4561.7342.5862.31323.384
5Skoda Elroq2804531.1322.4022.6902.4372.3811.7312.5653.3203.14022.531
6Cupra Born1.8931.5951.7531.8701.4741.6541.8941.1341.5921.3441.44217.645
7BMW iX16449521.2011.4971.2851.8422.4771.6459451.9251.94016.353
8Mini Electric8307208661.0148781.2881.9151.3641.7141.5421.66813.799
9Cupra Tavascan8258971.1001.3261.0608465638991.2961.7791.59212.183
10Audi Q6 e-tron6677929501.0821.5421.4161.1279706201.1451.54611.857

Auf Jahressicht gestaltet sich das weitere Ranking wie folgt: Hinter den VW-Stromern stehen derzeit noch der Skoda Enyaq (23.384) und der Skoda Elroq (22.531). Auch der sechste Platz ist mit dem Cupra Born (17.645) mit einem Elektroauto aus dem VW-Konzern belegt. Erst danach folgen mit dem BMW iX1, der in diesem Jahr bislang 16.353 Neuzulassungen vorweisen kann, und dem Mini (13.799) Fahrzeuge von anderen Autobauern. Auf dem neunten Platz folgt mit dem Cupra Tavascan (12.183) jedoch wieder ein Modell aus dem VW-Konzern. Noch in die Top Ten hat es der Audi Q6 e-tron geschafft, von dem in elf Monaten in diesem Jahr 11.857 Exemplare neu auf die Straße kamen.

Die Top 30 – zur besseren Übersicht haben wir von electrive uns dazu entschieden, nicht mehr Modelle in einer Tabelle aufzuführen – finden Sie in unserem monatlich erscheinenden eMobility-Dashboard. Dort erhalten Sie auch alle Zahlen zu den Neuzulassungszahlen nach Antriebsarten.

kba.de (Excel, einzelne Modelle)

