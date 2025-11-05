KBA-Neuzulassungen: Stärkster E-Auto-Zuwachs seit Umweltbonus-Aus

Nach dem Ferienmonat August legten die Elektroauto-Neuzulassungen schon im September ein spürbares Wachstum hin. Nun konnten sie noch einmal eine Schippe drauflegen. In Zahlen ausgedrückt: Im vergangenen Monat wurden 52.425 E-Autos neu zugelassen, was ein Plus von 47,7 Prozent zum Vorjahresmonat (35.491) bedeutet.

Damit haben die reinen Stromer auch deutlich stärker zugelegt als der Gesamtmarkt. Über alle Antriebsarten hinweg kamen im Oktober 250.133 Neuwagen in der KBA-Statistik hinzu, 7,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die reinen Stromer haben damit 21 Prozent aller Neuzulassungen ausgemacht.

Noch stärker legten jedoch die Plug-in-Hybride zu, die im Oktober ganze 60 Prozent über dem Vorjahresmonat lagen. Mit 30.946 Einheiten lagen die Teilzeit-Stromer schon fast gleichauf mit den reinen Diesel-Fahrzeugen (30.462 Neuzulassungen), die jedoch einen Rückgang von 15,8 Prozent verzeichneten.

Auch die reinen Benziner lagen 12,9 Prozent im Minus, kamen aber immerhin noch auf 64.706 Neuzulassungen. Allerdings sind die Rückgänge bei den reinen Verbrennern nur bedingt aussagekräftig, da sich ein guter Teil der Neuzulassungen auch in das nominell größte Segment der Hybride (70.652 Exemplare, 28,3 Prozent Marktanteil) verschoben haben dürfte. Als Hybrid zählt das KBA Voll- und Mildhybride, also auch Fahrzeuge, die teilweise nicht einmal kürzeste Strecken rein elektrisch fahren können, aufgrund eines E-Motors im Antriebsstrang aber offiziell als Hybrid zählen.

Beim Absatz auf Markenebene wird nicht zwischen den Antriebsarten unterschieden, daher zunächst nur ein Auszug aus den Zulassungszahlen der reinen Elektro-Marken, ehe an diesem Freitag die Modellzahlen folgen: Unter jenen E-Marken musste beispielsweise Smart im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Minus von 43,3 Prozent hinnehmen. Die Modelle #1 und #3 können offenbar nicht mehr so überzeugen. Gleiches gilt offenbar auch für den bis dato größten Smart #5, trotz ansprechender technischer Daten. Bei Tesla lag das Minus hingegen sogar bei 53,5 Prozent. Nur 750 Tesla-Stromer kamen im Oktober neu auf die Straße.

Polestar profitiert hingegen von seiner wachsenden Modellpalette und lag im Oktober mit 562 Neuzulassungen 269,7 Prozent im Plus. Xpeng schaffte ein Wachstum von 259 Prozent. 359 neue Exemplare des chinesischen Autobauers wurden neu zugelassen – das starke Wachstum gibt es also vor allem aufgrund der geringeren Ausgangsbasis aus dem Vorjahr.

kba.de