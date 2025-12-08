Zweiter AUDI für China soll E7X heißen

Audi hat bekanntlich in diesem Jahr in China die neue Submarke AUDI gestartet, also in Großbuchstaben, dafür aber ohne die markanten vier Ringe. Im August wurde dann die Serienproduktion des ersten Modells AUDI E5 Sportback im Werk in Anting aufgenommen, einem Stadtteil von Shanghai auf dem bestehenden Werksgelände von SAIC-VW. Bei dem E5 Sportback handelt es sich um einen eleganten Kombi, der mit Technologien des chinesischen Partners SAIC ausgestattet ist.

Im November zeigte AUDI auf der Messe „Auto Guangzhou“ eine Studie seines zweiten Modells, einem Elektro-SUV. Und für dieses Modell haben die chinesischen Behörden nun auch schon unter dem Namen AUDI E7X den Zulassungsantrag erhalten. Das zeigt einmal mehr, dass die Dinge in China schneller gehen als in Deutschland.

Während das Design in den Bildern des Zulassungsantrags der Studie sehr ähnelt, sind die technischen Spezifikationen neu: Der AUDI E7X misst 5,05 Meter in der Länge, 2 Meter in der Breite und 1,71 Meter in der Höhe, heißt es in der Veröffentlichung des Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT). Der Radstand beträgt 3,03 Meter.

Das Modell wird wahlweise einem Heckantrieb verfügbar sein, der 300 kW leistet, oder mit einem Allradantrieb. Bei diesem kommt ein 200-kW-Motor für die Vorderachse hinzu und die Systemleistung liegt dann bei insgesamt 500 kW. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 230 km/h. Beide Motoren stammen von Huayu Automotive, einer Tochtergesellschaft von SAIC.

Die Batterien des Fahrzeugs kommen von CATL. Die Kapazität und die Reichweite wurden aber bislang nicht offengelegt. Bei der Studie auf der „Auto Guangzhou“ sprach AUDI aber von einem 109-kWh-Akku, der eine nach CLTC kalkulierte Reichweite von mehr als 700 Kilometern ermöglicht. Ebenfalls hieß es auf der Messe von AUDI, das Fahrzeug verfüge über die 800-Volt-Architektur der Advanced Digitized Platform und ermögliche das Nachladen von 320 Kilometern Reichweite in zehn Minuten am Schnellader.

Weitere Erkenntnis aus dem Zulassungsantrag ist ein Leergewicht der AWD-Version von 2673 kg. Das Fahrzeug ist demnach zudem mit einer großen Lidar-Einheit ausgestattet, die über der Frontscheibe angebracht ist. Der neue AUDI wird mit optionalen 21- oder 22-Zoll-Rädern erhältlich sein. Bei den Außenspiegeln können Kunden zwischen klassischen Spiegel und Video-Spiegelsystemen wählen.

Eine spannende Frage ist, ob Audi das Fahrzeug später auch nach Europa bringen will. Laut Insider-Infos von CarNewsChina erwägt Audi genau das. Laut dem Bericht hat Audi-Mutter Volkswagen vor wenigen Tagen Markenschutz für die Bezeichnung E7X für die EU beantragt. Bisher hatte sich der VW-Konzern bei Importen von Fahrzeugen aus China in die EU zurückgehalten und dies nur beim Cupra Tavascan praktiziert – und streitet sich mit EU gerade um die Sonderzölle auf das Modell.

