Norditalien: Iveco liefert 19 weitere E-Busse nach Rovigo

In die aktuelle Anschaffung der 19 E-Busse hat der ÖPNV-Betreiber Busitalia Veneto insgesamt 9,88 Millionen Euro investiert, wobei ein Teil der Summe aus EU-Geldern und vom italienischen Staat gefördert wird. Zusätzlich zu den nun insgesamt 25 Elektro-Bussen wurden in diesem Jahr auch 16 Hybrid-Überlandbusse für den ÖPNV rund um Rovigo angeschafft. Bereits genehmigt ist zudem der Kauf von zwölf weiteren Überlandbussen im kommenden Jahr, dieses Mal aber mit rein elektrischem Antrieb.

Ein zentraler Bestandteil der Elektrifizierung des Stadtverkehrs in Rovigo ist neben den Fahrzeugen selbst auch die Modernisierung des Busdepots in der Via Petrarca Zur Versorgung der Elektrobusse wurde eine Zwei-Megawatt-Ladeanlage mit 30 Ladestationen errichtet. Dort sollen über Nacht alle Busse der Elektroflotte geladen werden können – also die elektrischen Stadtbusse. Wie der Plan für das Laden der kommenden Überlandbusse aussieht, ist noch nicht bekannt. „Busitalia Veneto setzt sich damit weiterhin für eine integrierte und nachhaltige Mobilität ein, die im Einklang mit den europäischen Dekarbonisierungszielen steht“, schreibt das Unternehmen auf LinkedIn.

Die ÖPNV-Flotte in Rovigo besteht nun überwiegend aus dem Iveco E-Way. In der Stadt kommen 17 Exemplare des Solobusses in der Zwölf-Meter-Version zum Einsatz und acht Midibusse mit 9,5 Metern Länge. Unabhängig von der Größe liegt die Reichweite der beschafften Fahrzeuge bei bis zu 300 Kilometern.

Die aktuelle Anschaffung durch Busitalia Veneto geht auf eine Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2023 zurück. Damals hatte sich die Busitalia Gruppe mit dem Hersteller auf die Lieferung von bis zu 150 vollelektrischen Stadtbussen des Typs E-Way bis Ende 2025 geeinigt. Die einzelnen Busitalia-Töchter konnten dieses Volumen dann abrufen. Aus diesem Kontingent stammen übrigens auch die ersten Iveco E-Way in Rovigo, die dort seit 2023 unterwegs sind.

„Die neuen Elektrobusse, zusammen mit der Komplettsanierung des Busdepots in der Via Petrarca und der Umrüstung der Überlandbusflotte auf Hybridfahrzeuge, bieten einen Technologiemix, der hohe Leistung und eine deutliche Reduzierung der Umweltbelastung ermöglicht“, sagt Gino Colella, CEO und Geschäftsführer von Busitalia Veneto. „Dank erheblicher Investitionen und der effektiven Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung können wir nun auf hochmoderne Fahrzeuge und Infrastruktur zurückgreifen, die die Servicequalität und das Stadtbild verbessern.“

