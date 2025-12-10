Feststoffbatterien: QuantumScape steht kurz vor Einweihung seiner Pilotlinie

Die sogenannte Eagle Line ist eine automatisierte Pilotproduktionslinie für Batteriezellen von QuantumScape, die als Grundlage für die künftige Serienproduktion dienen soll. Allerdings strebt QuantumScape keine eigene Massenfertigung an, sondern will Projekte im GWh-Maßstab durch die Vergabe von Lizenzen an Partner (wie Volkswagen) realisieren. Die Pilotlinie gilt als wichtiges Fundament für die späteren Großprojekte. QuantumScape stellt ihre Einweihung nun für Februar 2026 in Aussicht.

„Die Erreichung dieses Jahresziels und die Einweihung der Eagle Line sind ein entscheidender Schritt vorwärts in unserer Skalierungsstrategie“, kommentiert Dr. Siva Sivaram, CEO und Präsident von QuantumScape. „Die Eagle Line zeichnet sich durch unser bahnbrechendes Cobra-Separatorverfahren in Kombination mit einer hochautomatisierten Batteriezellenproduktion aus. Nach der Hochlaufphase soll sie die Kundennachfrage nach QSE-5-Zellen befriedigen und zukünftige Technologiedemonstrationen unterstützen.“

Erst im Oktober meldeten die US-Amerikaner, mit der Auslieferung von B1-Mustern der QSE-5-Zelle begonnen zu haben. Diese Muster sind die bislang fortschrittlichsten Feststoff-Batteriezellen des Unternehmens und kommen so oder so ähnlich auch im ersten Fahrzeugprogramm von QuantumScape mit Volkswagen zum Einsatz.

Die B1-Muster verfügen unter anderem über Separatoren, die mit dem von Sivaram erwähnten „Cobra“-Verfahren hergestellt wurden. Dabei handelt es sich um einen neuen Produktionsprozess für Keramikseparatoren, der am Standort San José dieses Jahr implementiert wurde. Die Separatoren sind wiederum eine Schlüsselkomponente von QuantumScapes geplanten Lithium-Metall-Batteriezellen mit festem Elektrolyt. Die neue Herstellung soll die Skalierbarkeit der Zellen weiter verbessern und somit die Grundlage für die Produktion von B1-Mustern in größerem Maßstab schaffen.

An wen die Firma die neuen Muster ab Oktober weitergegeben hat, präzisierte sie seinerzeit nicht. Volkswagen dürfte aber unter den Empfängern sein, denn die Bande zwischen QuantumScape und den Wolfsburgern ist eng und im Sommer nochmals verstärkt worden. Und: Solche „Cobra-basierten QSE-5-Zellen“ kommen laut QuantumScape auch im ersten Fahrzeugprogramm mit dem VW-Konzern zum Einsatz, über das wir jüngst berichtet haben. Im Mittelpunkt steht dabei das Motorrad Ducati V21L, das mit Feststoffbatterien versehen und ausgiebig getestet wird.



Zur Einordnung: Die Zelle namens QSE-5 soll das erste kommerzielle Produkt von QuantumScape werden – mit einer Kapazität von 5 Ah, einer Energiedichte von über 844 Wh/l und einer Ladedauer von 12,2 Minuten von 10 % auf 80 % SoC (State of Charge). Im Oktober 2024 startete der Hersteller eigenen Angaben zufolge in kleinem Umfang sowohl mit der Fertigung als auch mit der Lieferung der B-Muster für Tests an Kunden im Automobilbereich.



Die QSE-5 bezeichnet das Unternehmen konkret als 84,5mm x 65,6mm x 4,6mm messende Feststoffbatteriezelle. Die Zelle soll zudem auch bei tiefen Temperaturen von bis zu -30 Grad Celsius funktionieren. Der QSE-5 gingen bei QuantumScape bereits zwei Zellprototypen voran: Die „A0“-Zellmuster hatte die Firma bereits kurz vor Weihnachten 2022 an Automobilhersteller zum Testen geliefert. Im März 2024 folgten die sogenannten „Alpha-2“-Zellen.



